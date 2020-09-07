Иностранцы в России смогут селить у себя приезжих

Иностранцам, которые владеют недвижимостью в России, разрешили выступать в качестве принимающей стороны и регистрировать у себя дома приезжих. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь собственник жилья, не имеющий российского паспорта, обязан в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина. Подать заявление можно как очно, обратившись в МФЦ, так и с помощью портала госуслуг.

При этом участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей освободили от обязанности вставать на учет по месту пребывания в течение 30 дней.

В том случае, если недвижимость, где намерен проживать иностранец, принадлежит гражданину России, постоянно проживающему за ее пределами, другому иностранцу или иностранному юрлицу, тот обязан лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии. В этом случае также понадобится нотариально заверенное согласие принимающей стороны.