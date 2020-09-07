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Иностранцам в России разрешили селить у себя дома приезжих 

Lenta.ru и ещё 4 6 часов назад
Иностранцы в России смогут селить у себя приезжих
Фото: РИА Новости
Иностранцам, которые владеют недвижимостью в России, разрешили выступать в качестве принимающей стороны и регистрировать у себя дома приезжих. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь собственник жилья, не имеющий российского паспорта, обязан в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина. Подать заявление можно как очно, обратившись в МФЦ, так и с помощью портала госуслуг.
При этом участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей освободили от обязанности вставать на учет по месту пребывания в течение 30 дней.
В том случае, если недвижимость, где намерен проживать иностранец, принадлежит гражданину России, постоянно проживающему за ее пределами, другому иностранцу или иностранному юрлицу, тот обязан лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии. В этом случае также понадобится нотариально заверенное согласие принимающей стороны.
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