Дача на море: зарубежная недвижимость начала дорожать

Цены на зарубежную недвижимость, в том числе на средиземноморских курортах, начали восстанавливаться. В Черногории, например, уже рост на 6%. В Турции дают ипотеку под символический процент. Испанский рынок пока выжидает и тут еще можно получить скидку. Разогревает рынок начавшееся открытие границ и много дешевых денег у потенциальных покупателей, отмечают эксперты.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Рынок зарубежной жилой недвижимости в последние недели начал подавать признаки жизни. Об этом пишут местные СМИ, заявляют девелоперы и эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Ассоциация застройщиков Мальты на этой неделе обнародовала данные по сделкам о продаже и покупке недвижимости за август. Месяц оказался лучшим за последние четыре года. Заключено и зарегистрировано властями порядка 1300 договоров на 300 млн евро.

Цены в Черногории, открывшейся для поездок россиян, тоже пошли в рост. Средняя цена квадратного метра в новостройках во втором квартале этого года составила тысячу евро. Это на 6,4% больше чем в первом квартале, когда страна закрылась от коронавируса.

В Подгорице, например, квадратный метр в новостройке во втором квартале стоил 974 евро, в приморском регионе 1 229 евро.

Но до восстановления рынка здесь, как и во многих европейских странах, дело еще не дошло. Если сравнивать со вторым кварталом 2019 года, то цена квадратного метра в той же Черногории остается ниже на 17%.

Дубай и Турция, также открывшиеся для россиян, активно разогревают рынок недвижимости и для своих граждан и для иностранцев. В Дубае теперь действует программа получения льготных виз для людей старше 55 лет. Программа была разработана Главным управлением по делам резидентов и иностранцев по распоряжению шейха Мохаммеда бин Рашида, вице-президента ОАЭ и правителя Дубая.

Сначала она была ориентирована на жителей этого эмирата, но теперь доступна и гражданам любых других стран.

Пятилетняя «предпенсионная виза» позволяет жить в этом эмирате при условии, что соискатель соответствуют еще некоторым критериям, кроме возраста. Кандидат на пятилетнюю визу должен выполнить одно из трех требований. Получать ежемесячный доход в размере 20 000 дирхамов или иметь сбережения в размере 1 млн дирхамов. Или владеть недвижимостью в Дубае стоимостью 2 млн дирхамов (1 дирхам ОАЭ равен сейчас 0,27 USD). Через пять лет визу можно автоматически продлить при условии сохранения уровня состоятельности.

В Турции, даже когда транспортное сообщение с Россией и другими странами было закрыто, проводились онлайн-показы объектов недвижимости. Рынок турецкой недвижимости ко времени объявления пандемии в марте обвалился на 38% к аналогичному периоду прошлого года. Сейчас началось быстрое восстановление и прежде всего в Стамбуле, Бодруме, Анталии и Алании, открытых для иностранных рейсов. За шесть месяцев этого года в Турции было продано 624 тысячи квартир и домов. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 15%, подсчитал Knight Frank.

По мнению турецких экспертов, восстановлению способствовали низкие ставки по ипотечным кредитам. Ипотека на новостройки со сроком погашения кредита до 15 лет может иметь ставку в символические 0,64% и льготным периодом до 12 месяцев, сообщает Daily Sabah.

Эти условия по кредиту доступны для граждан Турции, не для иностранцев, но квартиры, купленные по дешевой ипотеке, делают привлекательнее рынок недвижимости и для зарубежных покупателей.

Тренд этого года в Турции — россияне все чаще вместо элитного Кемера стремятся приобрести жилье в районе Алании.

Это сельская глубинка с банановыми плантациями вдоль автотрасс. Зато там цены доступнее, а выбор шире.

Испания наконец-то взялась за решение проблемы, которая отпугивает в первую очередь иностранных покупателей недвижимости и нервирует местных жителей. Это проблема захватчиков пустующего жилья, прозванных здесь окупас. В одной только Каталонии, наводненной беженцами из стран Африки, фиксируется ежедневно до 20 самовольных захватов жилья. Это, как правило, квартиры и дома, принадлежащие зарубежным собственникам. Сейчас из-за пандемии и ограничений на передвижение на побережье Испании особенно много пустующих квартир и студий, приобретавшихся в лучшие времена в качестве «дачи на море».

Коллегия адвокатов Барселоны предложила внести поправки в закон, которые позволяют выселять окупас в течение двух дней. Если в течение 48 часов с момента заявления о захвате окупас не могут подтвердить свое право на занятое жилье, их принудительно выселят.

Но при этом социальные службы будут обязаны подыскать захватчикам временное жилье. Просто так вышвырнуть на улицу даже тех, кто нарушил закон, считается непозволительным.

Многие страны Средиземноморья сейчас особенно востребованы в связи с большими дисконтами на жилую недвижимость, поясняет «Газете.Ru» директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева

«В основном предложения о продаже с дисконтом идут от владельцев, которые попали в трудную ситуацию в результате коронакризиса. Самые внушительные скидки — 30 - 40% — распространены в странах, наиболее пострадавших от пандемии. Это Италия и Испания», — говорит Шалаева.

Эксперт считает, что многие клиенты делают сейчас покупки по спекулятивной модели — они готовы ждать 3-5 лет, чтобы перепродать объект, когда придет подходящее время.

«Поскольку Франция и Греция тоже довольно сильно пострадали от коронавируса, дисконты там так же велики — до 15%. На Кипре скидки достигают 25%, однако застройщики готовы даже к большим уступкам в случае онлайн-бронирования», — отмечает Шалаева.

Российские покупатели нередко стремятся приобрести недвижимость в Европе с целью получения ВНЖ или гражданства, чтобы пользоваться преимуществами беспрепятственного перемещения и проживания в Евросоюзе . При покупке с целью ВНЖ наиболее популярный вид жилой недвижимости — апартаменты, заключает эксперт.

По мнению управляющего партнера Tranio Георгия Качмазова, все европейские рынки недвижимости сейчас очень активны. Продажи квартир выходят на уровни «до ковида», цены на жилье продолжают рост, как и было до пандемиии.

«Мы не видим скидок на квартиры в больших городах. Только если речь идет не про схему — сначала увеличили цену на 20%, а потом заявили скидку на 25%. Отдельно взятые собственники с личными проблемами, конечно, могут продавать и со скидкой, но это штучные сделки, а не ситуация на рынке в целом», — говорит Качмазов.

«Наша компания как девелопер продала в Греции в июле все свои квартиры без скидок, продажи в июле были самые высокие за год. Такова реальность», — говорит Качмазов.

Самый активный рост продаж зафиксирован в Великобритании, потому что снятие карантина совпало со снижением ставки центральным банком страны и смягчением ситуациии с брекзитом.

По его данным, абсолютно точно нет никаких распродаж с дисконтом 20% и их не может быть, «потому что рынок насыщен дешевым капиталом». Сейчас финансовые регуляторы многих стран заливают триллионы ликвидности и, соответственно, цены на активы не могут идти вниз.

«Большинство клиентов не знают, что им делать с деньгами и пытаются купить качественные объекты по разумной цене», — уточняет Качмазов.