Число афер с жильем в России растет 

В России за последние пять лет количество ежегодно совершаемых преступлений в сфере недвижимости выросло на 18%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные исследования Финансового университета при правительстве России

Число преступлений в крупном и особо крупном размере выросло еще значительнее — на 28%.

В текущем году эта тенденция продолжилась: за первое полугодие было зарегистрировано 4129 преступлений на рынке недвижимости, или 56% от прошлогоднего показателя, а мошенничеств в особо крупном размере — 62% от случаев за весь 2019-й.

Преступники пользуются схемами с бумажными документами, но уже есть и случаи мошенничества с электронной подписью.

По мнению экспертов, на общую ситуацию негативно влияет тот факт, что количество вынесенных приговоров по таким делам снижается из года в год, а доля раскрываемости дел, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости, низкая.

Одной из причин роста преступлений эксперты называют отсутствие превентивного эффективного правового регулирования и должного контроля за совершением сделок.