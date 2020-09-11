Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.01
$
75.20
88.91
89.00
Прогноз
14.09 – 21.09
$
75.38
89.03
Индексы и котировки Brent
39.59
+0.43 Золото
1950.23
+0.22 РТС
1216.59
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.09
1.1848
+0.0026
27.08
1.1822
08.09
31.08
17.08

Число афер с жильем в России растет 

Прайм и ещё 3 2 часа назад
Число афер с жильем в России растет
Фото: ТАСС
В России за последние пять лет количество ежегодно совершаемых преступлений в сфере недвижимости выросло на 18%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные исследования Финансового университета при правительстве России
Число преступлений в крупном и особо крупном размере выросло еще значительнее — на 28%.
В текущем году эта тенденция продолжилась: за первое полугодие было зарегистрировано 4129 преступлений на рынке недвижимости, или 56% от прошлогоднего показателя, а мошенничеств в особо крупном размере — 62% от случаев за весь 2019-й.
Преступники пользуются схемами с бумажными документами, но уже есть и случаи мошенничества с электронной подписью.
По мнению экспертов, на общую ситуацию негативно влияет тот факт, что количество вынесенных приговоров по таким делам снижается из года в год, а доля раскрываемости дел, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости, низкая.
Одной из причин роста преступлений эксперты называют отсутствие превентивного эффективного правового регулирования и должного контроля за совершением сделок.
Видео дня. Примерно половине российских пенсионеров недоплачивают
Прайм: последние новости
Ввод жилья в России упал на 7% Ввод жилья в России упал на 7% Средневзвешенный курс доллара снизился до 74,89 рубля Средневзвешенный курс доллара снизился до 74,89 рубля Изменений в уровне ставки Банка России на заседании 18 сентября не ожидается Изменений в уровне ставки Банка России на заседании 18 сентября не ожидается
Комментарии
Недвижимость , Ипотека , Финансовый университет , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали по-новому обманывать россиян
Банки начали по-новому обманывать россиян
«Хозяева денег готовят глобальную деноминацию»
«Хозяева денег готовят глобальную деноминацию»
Запад оценил свои шансы «поставить Россию на колени»
Запад оценил свои шансы «поставить Россию на колени»
Россиян захотели ограничить в имущественных правах
Россиян захотели ограничить в имущественных правах
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение