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Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками 

Газета.Ru 31 минуту назад
Как банки обманывают ипотечников
Фото: РИА Новости
Эксперты рассказали россиянам о способах мошенничества со стороны банков к ипотечникам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Они отметили, что при оформлении ипотеки россиянин обязан застраховать покупаемое жилье, однако банки часто злоупотребляют со страховками.
Так, банк может заявить, что оформление страховки у партнера является обязательным. При этом эксперт заявляет, что заемщик вправе принять самостоятельное решение при выборе страховой организации.
Специалист добавил, что оформление страховки у партнеров кредитной организации напрямую или по рекомендациям может быть удобным, но не всегда выходным. Другой эксперт объяснил, что это обусловлено тем, что страховые компании платят банку долю за оформленную услугу.
Кроме того, россиян предостерегли от оформления коллективного страхового договора вместо индивидуального, поскольку первый в будущем сложно расторгнуть.
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