Названы последствия ипотечного бума в России

Рекордный объем выданных кредитов может стать причиной появления «ипотечного пузыря» на строительном рынке, рассказал ФБА «Экономика сегодня» лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов

Объем выдачи ипотечных кредитов в Российской Федерации обновил рекорд. Так в августе 2020 года, как сообщает универсальный ипотечно-строительный банк «ДОМ.РФ», показатели выросли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 59%. И в денежном эквиваленте достигли 375 млрд рублей.

В целом в течение прошедших восьми месяцев нынешнего года было выдано 895 тысяч ипотечных кредитов, что на 14% больше, чем годом ранее. Общая сумма таких займов составила 2,2 трлн рублей.

«Оценивая ситуацию, можно отметить, что на российском рынке надувается классический «ипотечный пузырь», который мы уже видели во многих странах неоднократно. В течение нескольких лет с 2000 года он появлялся практически на всех рынках. Например, в Соединенных Штатах Америки его возникновение привело к ипотечному кризису. В других странах исход был иным. Основная причина — это отсутствие вариантов для вложения финансовых средств. Россияне начинают вкладывать сбережения в то, что привычно. Среди таких инструментов — приобретение недвижимости», — прокомментировал эксперт Дмитрий Адамидов.

Важно отметить, что в прошлом месяце на первичном рынке более 90% всех кредитов выдано по программе льготной ипотеки под 6,5%. Как сообщает руководитель Аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг , именно благодаря государственным преференциям, «с апреля по август жилищные условия улучшили более 150 тысяч российских семей, и их число продолжает расти, поэтому ожидается, что так граждане приобретут около 15 млн квадратных метров жилья».

Государство стимулирует рост ипотечного рынка

Программа оказалась одним из самых эффективных инструментов поддержки ипотечных заемщиков и строительной отрасли за последние годы. Впервые ее запустили в апреле, а действовать она будет 1 ноября 2020 года. Поддержку ипотеки по ставке 6,5%, как сообщал министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев , могут продлить в 2021 году.

В нашей стране применяются серьезные стимулирующие меры в виде льготных процентных ставок — а последний год активирована удачная льготная программа для новостроек, благодаря которой правительство поддержало отрасль. Низкие ставки обеспечили рост спроса на жилье.

«Далее все зависит от того, как долго продлится программа, а также от количественного соотношения квартир, купленных для нужд домохозяйств и для коммерческой реализации. Например, в Москве часто приобретают недвижимость в целях перепродажи. В крупных городах в течение десяти лет сложился определенный класс инвесторов, покупающих жилье на стадии котлована и продающих их дороже в будущем. В зависимости от процентного соотношения таких квартир начнет меняться ситуация на рынке. Если же инвестиционного жилья окажется много, рынок столкнется с резким падением продаж и откатом цен до 2017 года», — рассказал экономист.

Центральном банке России отмечают, что доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней в начале августа составила менее 1,5%, что в пять раз меньше доли просрочки по потребительским кредитам.

По данным «ДОМ.РФ» положительное влияние на спрос оказали низкие ставки на по ипотечным кредитам без государственной поддержки. Так средневзвешенная по кредитам на готовое жилье в конце августа составила 8,26%, а по кредитам на квартиры в новостройках достигла 8,02%. Экономист Дмитрий Адамидов предполагает, что в краткосрочной перспективе эти показатели кардинально снижаться не будут.

«Политика российского правительства также оказывает сильное влияние на рынок. Мы можем ожидать продления государственной программы льготной ипотеки, незначительного снижения ставок в будущем. Прогнозировать точное развитие событий на сегодняшний день сложно, но думаю, что в 2022 году страна может столкнуться с некоторыми проблемами на рынке недвижимости в виде дорогостоящих или даже не совсем качественных квартир», — добавил собеседник агентства.

Отрасль требует внимания

Ожидается, что к концу 2020 года объем ипотечных кредитов достигнет 1,3 млн на сумму более 3 трлн рублей, что станет рекордным показателем за всю историю ипотечного рынка Российской Федерации. При этом более 65% всех жилищных кредитов на первичном рынке по итогам 2020 года может быть выдано по программе льготной ипотеки. В «ДОМ.РФ» отмечают полное восстановление ипотечного рынка от негативных последствий пандемии коронавируса.

Состояние строительного рынка, добавил Дмитрий Адамидов, можно оценить, как удовлетворительное, поэтому в ближайшие годы властям необходимо оказывать большую поддержку отрасли и контролировать качество жилья, которое изменилось не в лучшую сторону.