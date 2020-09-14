Сбербанк сообщил о перегреве на рынке недвижимости

Крупнейший российский банк — Сбербанк — подсчитал, что рынок недвижимости в России одним из первых сумел оправиться от последствий пандемии коронавируса. В июле и августе состояние рынка недвижимости было больше похоже на перегрев, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".

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Отмечается, что стоимость квадратного метра в среднем по России выросла на 3%. Во многом, считают в Сбербанке, это заслуга госпрограммы льготной ипотеки.

"Рынок недвижимости одним из первых сумел оправиться от последствий пандемии. Данные Сбербанка и компании "ДомКлик" указывают на то, что восстановление идет существенно быстрее ожиданий участников рынка. И динамика цен, и объемы продаж на протяжении двух последних месяцев устойчиво растут относительно уровней 2019 года. По некоторым показателям ситуацию даже можно охарактеризовать как локальный перегрев", — отмечается в исследовании.

По мнению экспертов, фактор отложенного спроса в июле-августе присутствовал, он не являлся ключевым для рынка: вынужденное падение выдач в апреле было в значительной степени компенсировано уже в июне.

"С учетом роста доли сделок на первичном рынке до 31% есть все основания полагать, что с июля спросом управляют в первую очередь рекордно низкие ипотечные ставки. Из этого следует важный вывод о том, что текущий рост на рынке недвижимости может оказаться протяженным во времени", — прогнозируют аналитики банка.

При этом эксперты зафиксировали, что стоимость предложения квадратного метра в июле-августе в среднем по стране была на 3% выше, чем год назад.

"Котировка на первичном рынке растет на 6,2% г/г, что связано с мерами поддержки, принятыми во время пандемии. Ключевой стала программа льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках под 6,5% в сочетании с увеличением лимитов стоимости приобретаемой недвижимости. Однако она по определению касается только новых объектов, из-за чего рост спроса и цены здесь происходит опережающими темпами", — указывают аналитики.

В лидерах по темпам роста цен предложения находятся Хабаровский край (+18,9%), Калининградская (+18%) и Астраханская (+17,6%) области, Республика Алтай (+17,6%), Амурская область (16,8%) и Забайкальский край (15,4%). При этом в ряде регионов цены снижались: сильнее всего они упали в Республике Марий Эл — на 9,1%.