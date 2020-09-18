Россияне начали оформлять ипотеку в 20 лет 

Возраст самых молодых ипотечников в России опустился до 20 лет, свидетельствуют данные «МИЭЛЬ» , поступившие в редакцию «Ленты.ру». Аналитики компании изучили предпочтения заемщиков в Московском регионе, который отличается высоким уровнем развития жилищного кредитования.

По данным «МИЭЛЬ», возраст самого молодого ипотечного заемщика в августе, а также и в целом в 2020-м, — 20 лет.

«Покупатели активно привлекают средства банков для приобретения недвижимости, и с начала года количество ипотечных сделок ни разу не опускалось ниже 53 процентов», — отмечают эксперты.

Минимальная ставка по оформленной в Московском регионе ипотеке в июле 2020 года составила 6,1 процента, максимальная — 15 процентов. Минимальный срок кредитования — пять лет, максимальный — 30 лет. Самая маленькая сумма, выданная банками в августе, — 600 тысяч рублей, самая существенная — 16 миллионов рублей (учитываются только сделки, проведенные риелторами «МИЭЛЬ»). Всего в августе с привлечением ипотеки купили 55 процентов вторичных квартир в Московском регионе, подсчитали аналитики.

Ранее в сентябре сообщалось о россиянке, которая оформила ипотеку и погасила ее за пять дней. Расторопность заемщицы удивила сотрудников банка, но деньги они взяли.