Стоит ли покупать новую квартиру во время кризиса

Нынешний год оказался для россиян очень непростым. Падение цен на нефть и эпидемия коронавируса серьезно подкосили экономику и ударили по кошелькам людей. Это заставило многих отложить на потом серьезные траты — например, покупку квартиры. Это, в конце концов, важный шаг, который планируют иногда и на 20 лет вперед. Ошибка в этом вопросе может повлиять на всю дальнейшую жизнь. Как быть с приобретением недвижимости сейчас? Кризис пока еще не заканчивается, будущее экономики туманно. Что делать тем, кто планирует приобрести недвижимость или взять ипотеку — действовать прямо сейчас или немного подождать? Об этом — в материале «ФедералПресс».

«В ближайшее время цены будут расти»

Директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов еще весной этого года предрекал, что экономический кризис в России перезагрузит рынок недвижимости в стране. Эксперт говорил о серьезном снижении стоимости жилья. Этот прогноз сбылся. За время коронакризиса стоимость жилья по стране снизилась в среднем на 5-7 процентов, а в ряде случаев цена упала почти на 20 процентов. Для многих риелторов данные процессы привели к убыткам. Однако для покупателей это скорее плюс, чем минус. По мнению Хусаинова, при наличии средств квартиру лучше всего брать сейчас, пока цены вновь не начали расти.

«На фоне снижения спроса застройщики и собственники квартир на вторичном рынке вынуждены корректировать цены. Однако период низких цен вряд ли будет затяжным. Восстановление спроса на жилую недвижимость традиционно станет спусковым механизмом для дальнейшего роста цен», — полагает эксперт.

Другое дело, что покупательская возможность у людей — даже состоятельных — серьезно снизилась. Собственно говоря, это и стало главной причиной падения цен. Конечно, совсем уже плачевной ситуацию назвать нельзя. В конце концов, во время кризиса власти приняли серьезные меры, чтобы помочь гражданам и бизнесу. Во время эпидемии всем нуждающимся выплачивали деньги, оказывали поддержку многодетным и бедным семьям. Кроме того, региональные правительства стали оказывать усиленную поддержку предпринимателям. Однако проседание есть, и довольно заметное. Как отметил председатель совета Альянса строителей Приморья Сергей Федоренко , людям пока просто не на что покупать квартиры. Для того, чтобы хоть что-нибудь продать, риелторы сбрасывают цены до минимума.

Однако маховик начнет раскручиваться в обратную сторону уже этой осенью. В ближайшие месяцы стоимость квартир будет только расти. Причин тому две: инфляция и увеличивающийся с преодолением кризиса спрос.

На Дальнем Востоке ситуацию подстегнет и программа 2-процентной дальневосточной ипотеки. Пока от нее было больше проблем, чем пользы: программа вызвала ажиотажный спрос на жилье, а строить больше не стали. Из-за этого цены на недвижимость в ДФО (и так высокие) поползли вверх. Исправление ситуации начнется только в следующем году.

«Я думаю, в следующем году цены на недвижимость расти не будут, установится плато. В этом году в том же Приморье застройщики получили землю, необходимую для застройки. Число новых домов увеличится, цены начнут стабилизироваться. Я допускаю, что даже может произойти падение стоимости одного квадратного метра. Хотя бы потому, что предложение будет увеличиваться, а рост спроса будет не таким интенсивным. Все-таки людям нужно время оправиться от кризиса», — отметил Сергей Федоренко.

Эксперт добавил, что инфляция, спрос и проблемы застройщиков уравновесят друг друга. Поэтому он рекомендует начать покупать квартиры не сейчас, а подождать хотя бы до января 2021 года.

Если есть возможность, надо брать

Впрочем, с такой позицией согласны не все. Кандидат экономических наук Наталия Рогожина отмечает: все факторы, о которых говорят эксперты, конечно, нужно учитывать. Но прежде всего, нужно смотреть на свою отдельную ситуацию.

«Если есть необходимость в ипотеке и есть финансовая возможность внести первый взнос, то этот вопрос надо решать сейчас, не откладывая на потом. Да, в будущем может снизиться процентная ставка. Но может подорожать само жилье. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Ожидания, как правило, затягиваются, и могут не привести к ожидаемому результату», — рассказала она редакции «ФедералПресс».

Как добавила Рогожина, окончательно ситуация с ценами на жилье прояснится лишь через несколько месяцев. Тогда проявится эффект от ряда мер, принятых для поддержки рынка первички — например, льготные кредиты для застройщиков. Эти шаги должны стабилизировать ситуацию на рынке.

Сергей Федоренко также полагает, что при наличии финансовых возможностей стоит действовать быстро.

«Мои знакомые тоже долго ждали благоприятного момента для покупки дома. В итоге они не выгадали практически ничего. Конечно, поспешная покупка, скорее всего, тоже не даст особой выгоды. Но нужно понимать, что иногда желание подождать лучшего времени может сыграть против вас», — рассказал специалист.

Главным риском здесь, конечно же, является инфляция — она может с легкостью съесть значительную часть накоплений. Поэтому в неспокойные времена жилплощадь является неплохим способом сберечь деньги. А что до экспертных оценок, то надо понимать: подчас предсказать развитие событий не могут даже профильные специалисты.

Деньги от государства

В будущем сохранению (если не увеличению) спроса на жилье будут способствовать меры господдержки. Речь идет, например, о материнском капитале — с этого года деньги выплачивают не только за второго и третьего ребенка, но и за первенца. Первый ребенок принесет семье больше 400 тысяч рублей, а второй и третий ребенок — по 600 тысяч. Маткапитал часто используют для оплаты за новую квартиру — или в качестве первого взноса за ипотеку.

Сделать это довольно просто. Для начала нужно получить сертификат на выдачу денег — он оформляется даже через Сеть. После этого нужно выбрать квартиру, заключить сделку купли-продажи жилья, зарегистрировать переход права собственности в Росреестре . Потом владельцу сертификата придется обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о покупке жилья. Дальше в договоре с продавцом обязательно прописывается пункт о приобретении квартиры с помощью материнского капитала.

Единственное условие — ребенок, на которого выдавали сертификат, обязательно должен иметь долю в этой квартире. Да и сама квартира должно соответствовать условиям, которые прописаны в законе. Купить любую квартиру с помощью материнского капитала нельзя. Жилье должно быть в относительно новом доме, ни в коем случае не ветхом или аварийном. Как отмечает Ильдар Хусаинов, подобные меры поддерживают спрос на рынке жилья. Также следует отметить роль снижения налоговой нагрузки на бизнес во время коронакризиса. Однако долгосрочные прогнозы сейчас давать рано.