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Россиянам хотят разрешить брать ипотеку по интернету 

Deita.ru 2 часа назад
Россиянам хотят разрешить брать ипотеку по-новому
Фото: РИА Новости
Заключение ипотечных сделок по интернету хотят сделать бессрочным, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
Инициаторами данного предложения выступили члены организации «Деловая Россия». Своё предложение они адресовали вице-премьеру Марату Хуснуллину. Общественники предлагают внести изменения в, так называемый, «антиотмывочный» закон (115-ФЗ), который регулирует порядок идентификации банковских клиентов банков.
Заинтересованность в изменениях также проявили отечественные девелоперами и корпорация «ДОМ.РФ». Участники рынка предлагают разрешить россиянам открывать счета по видеосвязи — через учётную запись в единой системе идентификации и аутентификации.
Данные биометрической системы при подобном подходе применяться не должны. Также авторы идеи хотят дать гражданам возможность подписывать документы простой электронной подписью, которая была оформлена ими лично с помощью идентификации.
Отмечается, что представители банковского сектора поддержали такой порядок, т.к. он даст их клиентам возможность решать в том числе и квартирный вопрос удобнее.
Однако эксперты не так единодушны. По их мнению, дистанционная идентификация и верификация документов для ипотеки является довольно рискованным занятием. Это может привести к тому, что люди начнут оформлять ипотеку на подставные лица.
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Недвижимость , Личный счет , Марат Хуснуллин , Деловая Россия , газета "Известия" , РИА "Дейта"
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