Продажу квартир дольщиками предложил упростить 

Правительство хочет предоставить послабления для россиян, имеющих квартиру, купленную по договору долевого участия, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Кабмин предлагает упростить продажу такого жилища. В частности, выдвигается идея считать минимальный срок владения, после которого можно не уплачивать НДФЛ, не с момента оформления собственности, а с момента покупки квартиры.

Согласно ныне действующим нормам, от уплаты 13% налога при продаже жилой недвижимости освобождаются лица, которые владели ею минимальный срок. При этом, в ситуации наследования, дарения, приватизации или при договорах пожизненной ренты в отношении единственного жилья минимальный срок составляет уже 3 года, для в остальных случаях — целых 5 лет.

В правительстве же предлагают при продаже квартиры считать минимальный срок владения недвижимостью с момента полной оплаты её стоимости по договору.

Ранее сообщалось о том, что россиянам хотят дать возможность оформлять ипотеку в режима онлайн.