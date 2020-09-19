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Продажу квартир дольщиками предложил упростить 

Deita.ru 43 минуты назад
Продажу квартир дольщиками предложил упростить
Фото: Deita.ru
Правительство хочет предоставить послабления для россиян, имеющих квартиру, купленную по договору долевого участия, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Кабмин предлагает упростить продажу такого жилища. В частности, выдвигается идея считать минимальный срок владения, после которого можно не уплачивать НДФЛ, не с момента оформления собственности, а с момента покупки квартиры.
Согласно ныне действующим нормам, от уплаты 13% налога при продаже жилой недвижимости освобождаются лица, которые владели ею минимальный срок. При этом, в ситуации наследования, дарения, приватизации или при договорах пожизненной ренты в отношении единственного жилья минимальный срок составляет уже 3 года, для в остальных случаях — целых 5 лет.
В правительстве же предлагают при продаже квартиры считать минимальный срок владения недвижимостью с момента полной оплаты её стоимости по договору.
Ранее сообщалось о том, что россиянам хотят дать возможность оформлять ипотеку в режима онлайн.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , РИА "Дейта" , Парламентская газета
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