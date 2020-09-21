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Россиян законодательно защитят от квартирных рейдеров 

Deita.ru 1 час назад
Россиян защитят от квартирных рейдеров
Фото: ТАСС
Квартирные рейдеры обманом отбирают у россиян жилье, используя мошеннические схемы покупки доли, и умудряются оставаться безнаказанными, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, количество преступлений, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости, за пять лет выросло на 18%, по каждому пятому выносится обвинительный приговор. Такие данные обнародовал Центр исследований и экспертиз Финансового университета при Правительстве РФ, изучив ситуацию на рынке.
Специалисты отмечают низкую раскрываемость. За 2019 год произошло 7340 преступлений, из них 4146 — в крупном и особо крупном размерах. При этом за последние полтора года количество обвинительных приговоров по данной категории дел не превышает и тысячи. В первом полугодии 2020 года правоохранители зарегистрировали уже 4129 обращений, имеющих признаки мошенничества.
Найти на дельцов управу призван законопроект Госдумы, предлагающий запретить регистрацию в квартирах жильцов, если на каждого из них приходится меньше необходимой нормы площади. Однако документ застрял на втором чтении: юристы с 2018 года не могут распутать в нем клубок противоречий.
В первую очередь нужно законодательно ликвидировать правовую безграмотность населения, уверены в Центре исследований и экспертиз. Тогда количество преступлений, в том числе связанных с покупкой доли в квартире, снизится в разы.

«Необходимо ввести обязательную нотариальную форму сделки, потому что в случае операции с недвижимостью, человек может проверить юридическую чистоту сделки, — заявила Венера Шайдуллина. — Мы должны обязательно ввести специальное регулирование риэлтерской деятельности, потому что черные риэлторы занимают второе место по разбору мошеннических схем; установить ответственность риэлтора (лицензирование, СРО, страхование ответственности)».

Свою стратегию по противодействию мошенничества на рынке недвижимости аналитики Финансового университета при Правительстве РФ планируют представить в Госдуме.
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Недвижимость , Госдума , Финансовый университет , РИА "Дейта" , РИА ФАН
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