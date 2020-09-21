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Эксперт рассказал о возможных проблемах при погашении ипотеки маткапиталом в РФ 

Прайм 37 минут назад
Названы проблемы при оплате ипотеки маткапиталом
Фото: ТАСС
Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал РИА Новости исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.

"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", — говорит эксперт.

Также проблемы, по его словам, могут возникнуть при последующей продаже недвижимости.

"Дело в том, что по текущему законодательству ребенок при погашении ипотеки средствами материнского капитала должен быть наделен собственностью на объект недвижимости, а продать недвижимость с несовершеннолетним собственником всегда очень непросто", — отметил Романов.

Ипотека или другой жилищный кредит дает возможность воспользоваться материнским капиталом сразу и не ждать, пока ребенку исполнится три года. При других способах использования материнского капитала достижение ребенком определенного возраста будет обязательным условием.
Предоставление материнского капитала в России предусмотрено национальным проектом "Демография". В 2020 году его размер на первого ребенка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Андрей Романов , РИА Новости
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