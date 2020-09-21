Россияне оказались готовы к нескольким ипотекам 

Больше половины россиян, которые проживают в крупных городах страны, оказались готовы к нескольким ипотечным кредитам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк опросил четыре тысячи жителей пяти крупных городов, 54 процента из которых заявили о своем желании взять еще одну ипотеку, чтобы улучшить жилищные условия. Однако специалисты отметили, что последующая ипотека касается только 10 процентов от всех клиентов. Более высокий процент назвали в Сбербанке . У них 13 процентов потребителей оформляют ипотеки подряд. Что касается заемщиков Росбанка , то там доля клиентов с повторными кредитами на жилье составляет пять процентов.

Эксперты считают, что подобная статистика свидетельствует о развитии рынка, на котором потребителям становится легче оформить ипотечный кредит. Однако не все из них настроены оптимистично. Гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что доля россиян, берущих ипотечные кредиты во второй и третий раз невысока. Это связано с тем, что у большинства населения нет достаточного количества денежных средств, чтобы оплачивать сразу несколько кредитов.

В августе 2020 года рынок ипотечного жилья в России установил новый рекорд. Там было выдано 148 тысяч ипотечных кредитов на сумму 375 миллиардов рублей. В сравнении с аналогичным периодом в 2019 году жилищное кредитование выросло на 38 процентов в количественном выражении и на 59 процентов в денежном.