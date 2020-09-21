Прибыль российских банков в августе выросла почти на треть по сравнению с прошлым месяцем и составила 172 млрд рублей, а с начала года — 933 млрд рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2020 года». «В августе месячная прибыль КО (кредитных организаций, — прим. RNS) выросла до значительных 172 млрд руб. (доходность на капитал — около 20% в годовом выражении). Это выше среднемесячной прибыли по прошлому году (около 110 млрд руб., без учета влияния перехода на МСФО 9) и почти на треть лучше результата июля… Прибыль с начала года составила 933 млрд руб», — говорится в сообщении. Отмечается, что рост прибыли в основном обеспечили несколько крупных банков за счет валютной переоценки на фоне ослабления рубля, а также роста чистого процентного и комиссионного дохода благодаря расширению кредитования и восстановлению деловой активности. Корпоративный кредитный портфель российских банков в августе вырос на 515 млрд рублей, или на 1,2%. В июле рост был на уровне 1,6%, однако как отметил регулятор рост показателя был ощутимо выше среднемесячного темпа 2019 г. (0,5%). Рост розничных кредитов в августе составил 360 млрд рублей (+1,9%) и произошел преимущественно у системно значимых кредитных организаций (+2,1%), тогда как у других банков из топ-100 он был менее существенным (+1,3%). В розничном сегменте главным образом росла ипотека, по опросам крупнейших банков — более чем на 2% против 1,9% в июле. При этом около трети прироста обеспечено программами льготного кредитования, в том числе программой субсидирования ставок по ипотеке под 6,5% годовых. Просроченная задолженность корпоративных заемщиков выросла за месяц на 43 млрд руб. (+1,4%) — выше среднемесячного прироста за 2019 г. и 6 месяцев 2020 г. (0,4%).
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Названа прибыль российских банков в августе
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