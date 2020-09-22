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Жилье в США рекордно подорожало 

Lenta.ru 3 часа назад
Жилье в США рекордно подорожало
Фото: depositphotos.com
Средняя стоимость домовладения в США за год к сентябрю 2020-го выросла на 13 процентов, до 319 тысяч долларов (24,4 миллиона рублей), сообщает World Property Journal со ссылкой на данные брокерской компании Redfin.
Это рекордный годовой прирост цены за последние семь лет, с октября 2013-го, отмечают аналитики. «Столь быстрый рост рынка особенно неблагоприятен для тех, кто впервые приобретает жилье, — пояснил изданию главный экономист Redfin Дэрил Фэйрвезер. — Подорожание квадратных метров — еще одна причина навсегда покинуть городские районы. С другой стороны, внезапный всплеск популярности дистанционной работы позволяет покупателям искать жилье в более удаленных районах, где недвижимость дешевле».
По мнению специалиста, рост цен на недвижимость в США может замедлиться в 2021 году, но проблема недоступности жилья никуда не денется.
Ранее, в августе, стало известно, что совокупное богатство жителей Нью-Йорка — самого богатого города США — за последний год сократилось примерно на 336 миллиардов долларов (13 процентов) из-за последствий пандемии коронавируса. Сан-Франциско, второй по величине город страны, обеднел на 105 миллиардов долларов (5 процентов).
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