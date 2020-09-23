В Москве рухнули продажи новостроек

В августе 2020 года управление оформило 7,1 тысячи ДДУ, что на 37% выше, чем в июле. В годовом выражении прирост составил 42%.

Как указывается в нем, общее количество регистраций ДДУ, включая как жилую, так и нежилую недвижимость, сократилось за восемь месяцев 2020 года на 24% - до 55,7 тысячи. В августе в Москве было зарегистрировано 9 тысяч ДДУ, что выше показателя июля на 34% и на 36% больше, чем в августе прошлого года.