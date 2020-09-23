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Продажи новостроек в Москве упали на 27%

РИА Недвижимостьиещё 1
1 час назад
Продажи жилья на первичном рынке Москвы снизились за восемь месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 27% - до 41,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), говорится в сообщении Росреестра.
В Москве рухнули продажи новостроек
Фото: ТАССТАСС
В августе 2020 года управление оформило 7,1 тысячи ДДУ, что на 37% выше, чем в июле. В годовом выражении прирост составил 42%.
"В августе управлением зарегистрировано рекордное в 2020 году число договоров участия в долевом строительстве жилья, которое на 3% превысило предыдущий максимум, установленный в марте. Более того, впервые с начала года итоги месяца превзошли аналогичный период прошлого года – в 1,4 раза увеличился августовский показатель зарегистрированных ДДУ в жилом сегменте в годовом выражении", - отмечается в сообщении.
Как указывается в нем, общее количество регистраций ДДУ, включая как жилую, так и нежилую недвижимость, сократилось за восемь месяцев 2020 года на 24% - до 55,7 тысячи. В августе в Москве было зарегистрировано 9 тысяч ДДУ, что выше показателя июля на 34% и на 36% больше, чем в августе прошлого года.
Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы за восемь месяцев 2020 года сократилось на 18% - до 77,9 тысячи.
Недвижимость,Росреестр,
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