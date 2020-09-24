«Технониколь» запустил в Заинске производство субстратов для гидропоники 

В Заинске завод компании "Технониколь" начал производить субстраты для гидропонного выращивания растений в тепличных хозяйствах. В проект инвестировано около 80 млн руб.

По данным "Коммерсантъ", мощности предприятия позволяют выпускать 40 тыс. куб. м готовой продукции в год. В рамках проекты были построены цех и складские помещения общей площадью более 10 тыс. кв. м.

tn.ru С ростом спроса на субстраты в РФ в 2021 году компания планирует вложить в проект еще около 10 млн руб.

Ранее "Реальное время" сообщало, что "Технониколь" увеличит инвестиции в завод каменной ваты, расположенный в Заинске, в два раза. В 2020 году их размер составит 156 млн рублей, против 70 млн в 2019-м.