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В России построят цифровой небоскреб

Lenta.ruиещё 4
4 часа назад
Первый в России цифровой небоскреб появится на территории столичного делового района «Москва-Сити». Строительство комплекса из двух башен, получившего название iCity, профинансирует ВТБ. Об этом говорится в сообщении компании-девелопера проекта MR Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
В России построят цифровой небоскреб
Фото: MR GroupMR Group
Сумма финансирования составляет порядка 30 миллиардов рублей. Средства предоставляются на семь лет, уточняется в сообщении.
В состав бизнес-центра iCity войдут две разновысотные офисные башни: 61-этажная Time Tower (257 метров) и 34-этажная Space Tower (141 метр). Небоскребы возведут на общем восьмиэтажном подиуме, в котором разместятся объекты инфраструктуры: фитнес-центр с видовым бассейном, фудкорт, магазины, зоны ожидания, винотека, химчистка и дом быта. На одном из уровней подиума разобьют ландшафтный парк.
iСity реализуется как первый цифровой офисный центр, при его строительстве будет применен подход smart building — так называемой «умной архитектуры», подразумевающей сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности здания. Завершение строительства комплекса намечено на 2023 год.
Летом 2019-го стало известно, что в Москве задумали построить второй Сити: деловой центр с технопарками, по объемам застройки сопоставимый с кварталом «Москва-Сити», может появиться на западе города, на месте заброшенных корпусов завода имени М.В. Хруничева в районе Филевский Парк.
Недвижимость,Банк ВТБ,Lenta.ru,
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