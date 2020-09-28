В России построят цифровой небоскреб

Первый в России цифровой небоскреб появится на территории столичного делового района «Москва-Сити». Строительство комплекса из двух башен, получившего название iCity, профинансирует ВТБ . Об этом говорится в сообщении компании-девелопера проекта MR Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фото: MR Group MR Group

Сумма финансирования составляет порядка 30 миллиардов рублей. Средства предоставляются на семь лет, уточняется в сообщении.

В состав бизнес-центра iCity войдут две разновысотные офисные башни: 61-этажная Time Tower (257 метров) и 34-этажная Space Tower (141 метр). Небоскребы возведут на общем восьмиэтажном подиуме, в котором разместятся объекты инфраструктуры: фитнес-центр с видовым бассейном, фудкорт, магазины, зоны ожидания, винотека, химчистка и дом быта. На одном из уровней подиума разобьют ландшафтный парк.

iСity реализуется как первый цифровой офисный центр, при его строительстве будет применен подход smart building — так называемой «умной архитектуры», подразумевающей сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности здания. Завершение строительства комплекса намечено на 2023 год.