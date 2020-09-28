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В России подорожали новые квартиры

Lenta.ru
6 часов назад
В сентябре 2020-го средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках российских городов-миллионников составила 84,7 тысячи рублей, увеличившись на 2 процента относительно августа и на 13 процентов в годовом исчислении. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН.
В России подорожали новые квартиры
Фото: ТАССТАСС
Лидером по росту цен на первичном рынке жилья нынешней осенью стал Воронеж, где средний показатель относительно августа вырос на 8 процентов, до 59,7 тысячи рублей за метр. На втором месте Уфа, здесь новостройки подорожали на 6 процентов, до 90,9 тысячи рублей за «квадрат».
В Москве, согласно оценкам ЦИАН, средняя стоимость строящегося жилья в сентябре составила 210,8 тысячи рублей за метр. За месяц цены на первичном рынке выросли на 2 процента, а за год — на 11 процентов.
Аналитики отмечают, что первичная недвижимость дорожает благодаря высокой покупательской активности. При этом они констатируют, что в некоторых городах рынок новостроек уже перегрет: строящееся жилье дороже готовой к заселению «вторички».
Ранее в сентябре россиянам отсоветовали спешить с покупкой квартир. Вице-президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян заявил, что спекулятивные покупки в сложившихся условиях невозможны — они оправдают себя только в том случае, если рубль сильно обвалится (в два-три раза).
Недвижимость,ЦИАН,
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