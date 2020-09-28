В России подорожали новые квартиры

В сентябре 2020-го средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках российских городов-миллионников составила 84,7 тысячи рублей, увеличившись на 2 процента относительно августа и на 13 процентов в годовом исчислении. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН

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Лидером по росту цен на первичном рынке жилья нынешней осенью стал Воронеж, где средний показатель относительно августа вырос на 8 процентов, до 59,7 тысячи рублей за метр. На втором месте Уфа, здесь новостройки подорожали на 6 процентов, до 90,9 тысячи рублей за «квадрат».

В Москве, согласно оценкам ЦИАН, средняя стоимость строящегося жилья в сентябре составила 210,8 тысячи рублей за метр. За месяц цены на первичном рынке выросли на 2 процента, а за год — на 11 процентов.

Аналитики отмечают, что первичная недвижимость дорожает благодаря высокой покупательской активности. При этом они констатируют, что в некоторых городах рынок новостроек уже перегрет: строящееся жилье дороже готовой к заселению «вторички».