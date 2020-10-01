Россиянам рассказали, чем опасны дешевые квартиры

Спрос на бюджетное жилье в Москве остается высоким. Бюджетные квартиры на вторичном рынке встречаются довольно часто, но иногда за невысокой ценой скрываются большие риски. Какие именно?

Фото: ТАСС ТАСС

Как говорят риелторы, бюджетные варианты часто обладают мизерной площадью и не очень понятным юридическим статусом. Самые дешевые квартиры и апартаменты Москвы - как правило, комнаты в многокомнатных квартирах, реже в двухкомнатных, отмечают они. Если речь о двухкомнатной квартире, то из нее получается три студии, если про 4-комнатную, то пять комнат. Это связано с тем, что одна комната делается из кухни. Обычно подобные объекты располагаются на первом или втором этажах. Последний вариант возможен, если на первом этаже здания находится коммерческое помещение.

Покупая такое жилье, клиент получает долю в квартире. Поэтому невозможно получить отдельные кадастровые номера на эту студию. Не исключено, что могут прийти сотрудники БТИ и предпишут привести квартиру в первоначальное состояние.

Такие случаи не очень распространены, но при этом вполне возможны. При покупке такого объекта необходимо обращать внимание на документы поэтажного плана дома. Это нужно для того, чтобы понять: узаконили ли собственники перепланировку, объясняют эксперты. Самые "неприятные" студии - те, что были переделаны из кухонь.