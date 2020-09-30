Инвестиции в российскую недвижимость рекордно выросли 

Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России по итогам третьего квартала 2020 года вырос в годовом выражении на 18% — с 0,95 до 1,12 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем за последние четыре года, отмечается в релизе компании JLL.

За девять месяцев эта цифра составила 2,45 миллиарда долларов, что на 6% ниже показателя прошлого года за аналогичный период.

В нем указывается, что на высокие значения прошедшего квартала повлияли отложенные сделки первого полугодия.

"По нашим прогнозам, объем инвестиций по итогам года достигнет 3,2 миллиарда долларов. В настоящее время активность инвесторов сосредоточена на анализе перспектив в различных сегментах, а также оценке финансовых потоков потенциальных проектов", — говорится в релизе.

В сообщении добавляется, что в структуре сделок за третий квартал 2020 года по 28-29% инвестиций приходится на складской, офисный и жилой сегменты. При этом на складском рынке закрыто сделок более чем на 320 миллионов долларов, что стало "наибольшим квартальным значением в этом сегменте с конца 2013 года".