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Инвестиции в российскую недвижимость рекордно выросли 

Прайм 32 минуты назад
Инвестиции в российскую недвижимость рекордно выросли
Фото: ТАСС
Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России по итогам третьего квартала 2020 года вырос в годовом выражении на 18% — с 0,95 до 1,12 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем за последние четыре года, отмечается в релизе компании JLL.
За девять месяцев эта цифра составила 2,45 миллиарда долларов, что на 6% ниже показателя прошлого года за аналогичный период.
В нем указывается, что на высокие значения прошедшего квартала повлияли отложенные сделки первого полугодия.

"По нашим прогнозам, объем инвестиций по итогам года достигнет 3,2 миллиарда долларов. В настоящее время активность инвесторов сосредоточена на анализе перспектив в различных сегментах, а также оценке финансовых потоков потенциальных проектов", — говорится в релизе.

В сообщении добавляется, что в структуре сделок за третий квартал 2020 года по 28-29% инвестиций приходится на складской, офисный и жилой сегменты. При этом на складском рынке закрыто сделок более чем на 320 миллионов долларов, что стало "наибольшим квартальным значением в этом сегменте с конца 2013 года".

"В четвертом квартале 2020-го — начале 2021 года мы ожидаем сохранения повышенного интереса инвесторов к этому сегменту недвижимости: уже сейчас анонсированы потенциальные крупные сделки со складскими объектами, которые могут быть закрыты в ближайшем будущем или которые будут закрыты, когда объекты будут достроены", — указывается в релизе.

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