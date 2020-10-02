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Госинспекция добилась сноса самостроя в центре Москвы

Вечерняя Москваиещё 1
2 часа назад
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась ликвидации незаконно возведенной пристройки на территории Воронцовского банного комплекса.
Госинспекция добилась сноса самостроя в центре Москвы
Фото:  Официальный сайт мэра Москвы Официальный сайт мэра Москвы
Нелегальную пристройку площадью 300 квадратных метров обнаружили по адресу Воронцовский переулок, дом 5/7, строения 1, 2, 3 в ходе контрольно-инспекционных мероприятий.
Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, участок площадью 1,3 тысячи квадратных метров предоставляли собственнику Воронцовских бань в аренду для благоустройства территории. На момент проверки срок договора истек, обязательства не были соблюдены арендатором.
Разрешительная документация на возведение и эксплуатацию пристройки отсутствовала.
К настоящему времени самострой ликвидирован, на освобожденной территории планируется организовать парковку для посетителей бани и соседних зданий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что перехватывающая парковка появилась на месте незаконной стоянки в Москве.
Недвижимость,Владислав Овчинский,
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