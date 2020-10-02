Госинспекция добилась сноса самостроя в центре Москвы

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась ликвидации незаконно возведенной пристройки на территории Воронцовского банного комплекса.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы Официальный сайт мэра Москвы

Нелегальную пристройку площадью 300 квадратных метров обнаружили по адресу Воронцовский переулок, дом 5/7, строения 1, 2, 3 в ходе контрольно-инспекционных мероприятий.

Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский , участок площадью 1,3 тысячи квадратных метров предоставляли собственнику Воронцовских бань в аренду для благоустройства территории. На момент проверки срок договора истек, обязательства не были соблюдены арендатором.

Разрешительная документация на возведение и эксплуатацию пристройки отсутствовала.

К настоящему времени самострой ликвидирован, на освобожденной территории планируется организовать парковку для посетителей бани и соседних зданий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.