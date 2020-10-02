Россияне бросились скупать вторичное жилье 

Россияне бросились скупать жилье на вторичном рынке. В период с июля по сентябрь 2020 года число запросов выросло больше чем в два раза, в годовом сравнении — на 45,8 процента. Об этом сообщили аналитики портала «Авито Недвижимость», передает «Интерфакс».

Одновременно выросли и цены: квадратный метр «вторички» за год подорожал на 6,1 процента до 56,5 тысячи рублей. За третий квартал стоимость недвижимости выросла на 1,8 процента. Больше всего рост заметен в Москве и Санкт-Петербурге — стоимость «квадрата» составила здесь 213 тысяч и 123 тысячи рублей соответственно.

Наибольший спрос на покупку вторичного жилья зафиксировали в Москве, которая удвоила показатели предыдущих месяцев. Также интерес к подобной недвижимости подскочил в Саратове, Санкт-Петербурге, Казани и Ростове-на-Дону. Лидерами по увеличению спроса за год назвали Краснодар, Севастополь и Симферополь.

На ситуацию, по мнению экспертов, повлияли последовательное снижение ключевой ставки, что привело к обновлению предложений по ипотеке, а также желание сохранить накопленные деньги, вложив их в недвижимость. Этому поспособствовали нестабильный курс рубля и падение реальных доходов населения.