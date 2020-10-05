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Цены на вторичное жилье в России упали до пятилетнего минимума 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
В России рухнули цены на вторичное жилье
Фото: ТАСС
По итогам третьего квартала 2020-го средняя стоимость вторичного жилья в России в долларовом выражении обновила пятилетний минимум: впервые с 2016 года она не смогла превысить отметку в тысячу долларов за квадратный метр. Об этом говорится в материалах ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру».
В сравнении с началом 2016 года в рублевом выражении средняя цена «квадрата» на вторичном рынке РФ увеличилась на 4 процента, подсчитали аналитики, в долларах она снизилась на 11,5 процента (до 960 долларов). В ходе исследования учитывались цены предложения в российских городах с численностью населения от 100 тысяч человек (всего 128 городов, а также Московская и Ленинградская области).
В ЦИАН отмечают, что стоимость недвижимости на вторичном рынке стагнирует: за третий квартал ценник в рублях снизился на 0,2 процента, до 76,7 тысячи рублей за квадратный метр. В Москве квартальный рост составил 3,5 процента, В Санкт-Петербурге — 2 процента.
По данным аналитиков, среднестатистическая квартира на «вторичке» в настоящее время продается за 56 дней — это на неделю меньше, чем в прошлом году (64 дня). Столичная квартира продается в среднем за 52 дня.
Ранее, в июле, сообщалось, что ограничения, введенные в большинстве городов-миллионников России из-за распространения коронавируса, привели к увеличению сроков продажи квартир на вторичном рынке. По данным экспертов, в первом квартале 2020-го продавцу «вторички» в среднем требовалось около 43 дней, чтобы найти покупателя. Во втором квартале этот показатель увеличился до 70 дней.
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Недвижимость , ЦИАН , Lenta.ru
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