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В России решили добиваться снижения ставок по ипотеке 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В России решили добиваться снижения ставок по ипотеке
Фото: globallookpress.com
Правительство России будет добиваться дальнейшего снижения ставок по ипотеке. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

«В целях улучшения жилищных условий будем добиваться последовательного снижения ставок по ипотеке», — сказал он.

Отмечается, что в августе российские банки выдали ипотечные кредиты на рекордную сумму в 392,3 миллиарда рублей — это на 8 процентов больше июльского показателя.
Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.
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Недвижимость , Антон Силуанов , Владимир Путин , Правительство РФ , Минфин , ИТАР-ТАСС
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