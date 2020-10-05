В России решили добиваться снижения ставок по ипотеке 

Все новости на карте

«В целях улучшения жилищных условий будем добиваться последовательного снижения ставок по ипотеке», — сказал он.

Отмечается, что в августе российские банки выдали ипотечные кредиты на рекордную сумму в 392,3 миллиарда рублей — это на 8 процентов больше июльского показателя.