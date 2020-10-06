Однокомнатная Россия: пока не лопнул ипотечный пузырь

Несмотря на коронакризис и падение доходов населения, спрос на однокомнатные квартиры в этом году оказался рекордным. Этот тренд будет продолжаться до 2025-2026 годов. Стоит ли избавляться от бабушкиной «однушки» или купить себе ещё одну? Как изменится рост цен на квартиры? Будет ли продолжаться кредитный бум и реален ли в ближайшее время ипотечный кризис? NEWS.ru ищет ответы.

Если верить прогнозам Минэкономразвития , то реальные доходы населения начнут медленно восстанавливаться в следующем году: в период с 2021 по 2023 годы их рост не превысит 3% в год. Именно снижением доходов обусловлен рекордный спрос на однокомнатные квартиры: это всё, что большинство покупателей могут себе позволить. Бум льготной ипотеки и стремление уберечь собственные накопления от инфляции заставляет людей покупать квартиры.

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» подготовило отчёт, согласно которому доля однокомнатных квартир в структуре продаж на первичном рынке продолжит расти и к 2025–2026 годам может превысить 60%. Причина: для большинства покупателей квартиры площадью более 45 кв. м будут недоступными по цене.

В свою очередь, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что всё же не только «однушки» привлекают покупателей. :

Тогда можно предположить, что студии в 11 квадратных метров, которые называют «шкафчиками для сна», будут еще более востребованы. На самом деле, самоизоляция научила людей новому подходу к организации жизненного пространства. Опенспейс, снесённые перегородки, кровать и кухня рядом — это уже уходит в прошлое. Покупатели приходят к выводу, что советское зонирование было правильным.

Взлёт спроса на однокомнатные квартиры стал возможен благодаря программе льготной ипотеки. Благодаря ей с конца мая по сентябрь удалось привлечь на рынок новостроек примерно 500 млрд рублей в виде ипотечных кредитов. По расчётам НКР, потери в продажах новостроек из-за COVID-19 с апреля по август 2020 года составили около 0,9 трлн рублей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а без программы льготной ипотеки потери за пять месяцев превысили бы 1,7 трлн.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, зафиксирован рекордный рост жилищных кредитов на новостройки, такого бума не было за всю историю ипотеки.

Кредитов на квартиры в новостройках, по данным на август этого года, выдано на 30 процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, — сообщила Радченко.

В этой связи сработал эффект «чёрной пятницы», поскольку было заявлено, что программа ипотеки со ставкой не более 6,5% продлится до ноября. Однако ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что российское правительство намерено продлить данную программу. Как объяснила Ирина Радченко, это снизит ажиотаж у желающих взять ипотеку, такого бума не будет, потому что люди уже не будут бояться опоздать. А значит, риск ипотечного кризиса тоже снижается.

По данным отчёта НКР, по итогам 2020 года цены на новостройки вырастут примерно на 12%, но в последующие годы их повышение будет преимущественно ограничиваться темпами инфляции — не более 4%. В этом году цены выросли на 8% с начала текущего года, причина — ажиотажный спрос в июле-августе. Но при этом выручка от продажи новостроек в 2020 году сократится на 20%.

Между тем, как сообщил директор группы корпоративных рейтингов НКР Александр Диваков, снижения цен на недвижимость до 2025 года точно не ожидается в силу того, что застройщики попытаются удерживать цены в ущерб объёмам продаж.

Риски ожидаемой второй волны: закрытие для посетителей госучреждений и возможность оперативно оформить документы — тоже одна из причин, по которой люди стремятся не опоздать со сделкой и приобрести жильё уже сейчас. Даже если денег хватает только на однокомнатную.