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В Москве подорожало самое дешевое жилье 

Lenta.ru 5 часов назад
В Москве подорожало самое дешевое жилье
Фото: ТАСС
Высокий спрос на вторичное жилье в Москве, наблюдавшийся после окончания режима самоизоляции, спровоцировал удорожание квартир экономкласса. Самое дешевое столичное жилье в период с марта по октябрь прибавило в цене около 20 процентов, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают риелторы, на вторичном рынке продолжается рост стоимости жилья, но в случае ослабления покупательского интереса может начаться обратная — отрицательная — динамика цен. Они также констатируют, что в условиях сильнейшей конкуренции за качественные объекты покупатели не успевают подобрать и приобрести подходящую им квартиру, из-за чего они стали чаще прибегать к помощи профессионалов.

«Мы предполагаем, что уже в этом месяце активность участников рынка пойдет на спад, — прогнозируют в «ИНКОМ». — Во-первых, некоторые из них отложат покупку или продажу жилья под влиянием ухудшения ситуации с пандемией. Во-вторых, из-за упомянутого ранее дефицита ликвидного предложения далеко не все потребители смогут подобрать себе подходящую жилплощадь, и им также придется повременить со сделкой, пока экспозиция во вторичном сегменте не начнет восстанавливаться».

Ранее, в сентябре, сообщалось, что в Москве зафиксирован скачок спроса на квартиры в пятиэтажках, подлежащих расселению в рамках программы реновации жилищного фонда города. В сентябре 2020-го востребованность хрущевок выросла более чем в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
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Комментарии 1
Недвижимость , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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