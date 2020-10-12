Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.01
$
77.10
90.91
91.05
Прогноз
12.10 – 19.10
$
79.00
92.43
Индексы и котировки Brent
42.48
–0.23 Золото
1924.76
–0.13 РТС
1158.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.10
1.1819
+0.0155
28.09
1.1664
08.10
30.09
16.09

Эксперт рассказал, кого выселят из собственной квартиры за долг по ЖКУ 

Прайм и ещё 1 19 минут назад
Россиянам рассказали о выселении за долги по ЖКУ
Фото: РИА Новости
Выселить гражданина из приватизированной квартиры практически невозможно, а вот из городского жилья, принадлежащего людям по договору социального найма, должников по ЖКХ выселить могут по решению суда, если платежи не вносились в течение полугода без уважительных причин. При этом по закону власти не могут оставить должника без крыши над головой и должны будут предоставить ему другое жильё, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнёры" Надежда Ермолаева.

"Жилищный кодекс предусматривает, что за несвоевременное внесение обязательных платежей за квартиру, находящуюся в соцнайме, жильцы несут ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до расторжения договора", — предупреждает эксперт.

Во-первых, за каждый день просрочки платежа назначается штраф. Во-вторых, по решению суда возможно выселение, если платежи не вносились в течение 6 месяцев без уважительных причин.

"На практике это означает, что сумма задолженности по ЖКХ значения не имеет, в законе говорится лишь о сроке задолженности. То есть, если в течение шести месяцев гражданин хоть раз внёс плату за услуги по ЖКХ, то выселить его не могут, а установленный в законе шестимесячный срок исчисляется заново. Однако подобные действия должника не исключают иных мер ответственности за просрочку", — объяснила Ермолаева.

В любом случае при наличии затруднительной ситуации, которая приводит к невозможности своевременной оплаты услуг ЖКХ, не рекомендуется пускать ситуацию на самотёк и доводить до судебной тяжбы, следует обратиться в управляющую компанию с заявлением о предоставлении рассрочки платежей или заключить договор о реструктуризации (пересмотре условий платежей) задолженности.
По словам юриста, при рассмотрении вопроса о выселении суды обязаны учитывать и личные обстоятельства жильца. Так, уважительными причинами просрочки по ЖКХ могут быть тяжелое заболевание, задержка заработной платы и другие.
При этом закон предусматривает и то, что некоторые категории людей не могут быть выселены из квартиры в принципе. Таковыми являются ветераны ВОВ, инвалиды, пенсионеры по возрасту, а также семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести при исполнении своих обязанностей.

"Следует также иметь в виду и то, что в случае выселения гражданина из муниципального жилья за долги по ЖКХ он не может оставаться без крыши над головой: власти обязаны предоставить ему иное жильё, которое хоть и может быть меньше по площади, но должно соответствовать государственными нормативам, актуальным для вселения в общежитие. Выселение гражданина без предоставления ему иного жилого помещения возможно только в случае грубого нарушения порядка пользования жилым помещением и прав других жильцов, когда такие действия приводят к разрушению помещений", — заключила эксперт.

Прайм: последние новости
Титов призвал временно ограничить сбор налогов на недвижимость для бизнеса Титов призвал временно ограничить сбор налогов на недвижимость для бизнеса Совокупная EBITDA нефтекомпаний России сократится на 40% Совокупная EBITDA нефтекомпаний России сократится на 40% "Северсталь" за 9 месяцев снизила выпуск стали на 6% "Северсталь" за 9 месяцев снизила выпуск стали на 6%
Комментарии
Недвижимость , Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве закрыли отделение крупного банка
В Москве закрыли отделение крупного банка
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Беда в Европе обогатила Россию
Беда в Европе обогатила Россию
Россия рекордно взяла в долг
Россия рекордно взяла в долг
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Россиянам одобрили новые выплаты
00:27
Россиянам одобрили новые выплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение