В Госдуме одобрили продление «дачной амнистии»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается продлить "дачную амнистию" на 5 лет - до 1 марта 2026 года.

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Один из авторов поправок, председатель комитета Павел Крашенинников напомнил, что "дачная амнистия" действует уже 14 лет (с 1 сентября 2006 года). По его словам, она позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани и т.д.

Однако отдельные положения "амнистии" должны закончить свое действие 1 марта 2021 года. Это касается нормы об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках. После этой даты о начале и завершении строительства индивидуальных жилых и садовых домов нужно будет уведомлять власти, а затем начнутся согласования. То есть порядок усложнится.

Отдельная категория - те граждане, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка (до 4 августа 2018 г.), и не получили разрешение на строительство. Если они этого не сделают до 1 марта 2021 года, то после этой даты смогут оформить свои права только в судебном порядке. И то, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

Таким образом, после 1 марта следующего года в сложной ситуации окажется большое количество граждан, которые не воспользовались упрощенным порядком оформления своих прав на недвижимость, резюмировал Павел Крашенинников.

Законопроектом предлагаются на 5 лет продлить срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Таким образом, действие "дачной амнистии" продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков.

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок - на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам, определенным Градостроительным кодексом.

Также предлагается продлить на 5 лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года.