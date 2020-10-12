Дом Стинга продают в Лондоне за $16,8 млн

Постройка 1775 выполнена в григорианском стиле. Таунхаус описывают как совершенное жилье для музыкального магната с хорошей акустикой и элегантной жилой зоной.

Фото: mansionglobal mansionglobal

На 500 кв. м сохранились многие детали, оставшиеся с момента постройки, в частности лепнина, оконные рамы и мраморные камины. Кухня выполнена в современном стиле и оснащена по последнему слову техники, в том числе винным шкафом. К кухне примыкает комната для завтрака с видом на частный сад, откуда имеется доступ в парк Сент-Джеймс.