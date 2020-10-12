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В Лондоне за $16,8 млн. выставлен на продажу дом, в котором жил Стинг

runews24.ru
30 минут назад
Постройка 1775 выполнена в григорианском стиле. Таунхаус описывают как совершенное жилье для музыкального магната с хорошей акустикой и элегантной жилой зоной.
Дом Стинга продают в Лондоне за $16,8 млн
Фото: mansionglobalmansionglobal
На 500 кв. м сохранились многие детали, оставшиеся с момента постройки, в частности лепнина, оконные рамы и мраморные камины. Кухня выполнена в современном стиле и оснащена по последнему слову техники, в том числе винным шкафом. К кухне примыкает комната для завтрака с видом на частный сад, откуда имеется доступ в парк Сент-Джеймс.
На первом этаже располагаются столовая с террасой, гостиная, приемная и кабинет. В доме также находятся пять спален, два уголка для чтения, балконы, три ванных комнаты. С террасы на крыше открывается вид на весь Лондон, включая London Eye.
Недвижимость,Гордон Самнер,
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