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Экономист обнаружил парадокс на рынке недвижимости России 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
На рынке недвижимости России раскрыли парадокс
Фото: ТАСС
На рынке ипотечного кредитования в России может произойти кризис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.
Причём продление льготной ипотечной ставки в 6,5% до конца 2021 года, если такая мера в итоге будет предпринята, только создаст дополнительные риски возникновения нестабильности, полагает экономист.

«Оно ведет к накоплению рисков. Наблюдается парадокс: реально располагаемые доходы населения снижаются, у нас уровень безработицы растет, но цены на недвижимость рублевые растут, и выдача ипотеки растет. Вы чувствуете противоречие? И это противоречие может, привести к полномасштабному ипотечному кризису. Это сочетание падения цен на недвижимость и падения платежеспособности заемщиков и невозможность банков компенсировать свои потери путём продажи недвижимости», — заявил Хестанов.

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Недвижимость , Экономика , Экономика России , Когда следующий кризис , Прогноз эксперта
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