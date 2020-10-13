На рынке недвижимости России раскрыли парадокс

«Оно ведет к накоплению рисков. Наблюдается парадокс: реально располагаемые доходы населения снижаются, у нас уровень безработицы растет, но цены на недвижимость рублевые растут, и выдача ипотеки растет. Вы чувствуете противоречие? И это противоречие может, привести к полномасштабному ипотечному кризису. Это сочетание падения цен на недвижимость и падения платежеспособности заемщиков и невозможность банков компенсировать свои потери путём продажи недвижимости», — заявил Хестанов.