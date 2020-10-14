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Путин предложил продлить льготную ипотеку до середины 2021 года

Lenta.ruиещё 17
41 минуту назад
Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых минимум до середины 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин предложил продлить льготную ипотеку
Фото: ТАССТАСС
Программу решили продлить из-за непростой ситуации в стране.
«Хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке», — подчеркнул президент.
Правительство пообещало поддержать льготную ипотеку, однако о конкретных условиях будет объявлено после 1 ноября текущего года, когда истечет изначально установленный срок действия программы. Сообщается, что объем выдачи льготной ипотеки до конца 2021-го должен составить 2,8 триллиона рублей.
Данную программу жилищного кредитования анонсировали в апреле 2020 года. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она равняется 12 миллионам рублей, в других регионах страны — шести миллионам рублей.
Недвижимость,Личный счет,Владимир Путин,
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