Путин предложил продлить льготную ипотеку

Правительство пообещало поддержать льготную ипотеку, однако о конкретных условиях будет объявлено после 1 ноября текущего года, когда истечет изначально установленный срок действия программы. Сообщается, что объем выдачи льготной ипотеки до конца 2021-го должен составить 2,8 триллиона рублей.