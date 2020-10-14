Путин предложил продлить льготную ипотеку

Правительство пообещало поддержать льготную ипотеку, однако о конкретных условиях будет объявлено после 1 ноября текущего года, когда истечет изначально установленный срок действия программы. Сообщается, что объем выдачи льготной ипотеки до конца 2021-го должен составить 2,8 триллиона рублей.
Данную программу жилищного кредитования анонсировали в апреле 2020 года. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она равняется 12 миллионам рублей, в других регионах страны — шести миллионам рублей.