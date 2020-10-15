Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.25
$
78.12
99.21
91.70
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
43.07
–0.12 Золото
1908.46
+0.09 РТС
1160.30
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.10
1.1707
–0.0043
01.10
1.1750
12.10
04.10
20.09

Выдачу жилищных сертификатов в Крыму заморозили на три года 

News.ru и ещё 2 3 часа назад
Выдачу жилищных сертификатов в Крыму заморозили
Фото: РИА Новости
В Крыму до 1 января 2024 года было приостановлено действие регионального закона о выдаче жилищных сертификатов семьям с детьми. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.
В 2019 году вступил в силу закон о выдаче жилищных сертификатов. Этой мерой воспользовались 642 крымские семьи, сообщает «МК в Крыму».
Отмечается, что за время действия закона было выдано сертификатов на сумму более 583 млн рублей. Однако из-за пандемии коронавируса проект пришлось свернуть.
С марта в Крыму на борьбу с коронавирусом потратили более 1,7 млрд рублей. Более того, прогнозы говорят, что потери доходов бюджета республики до конца года составят 4,4 млрд рублей. В этой связи проект выдачи сертификатов был временно приостановлен.
Как писал NEWS.ru, Министерство просвещения РФ предложило поправки в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые предусматривают выдачу детям-сиротам жилищных сертификатов вместо денег на покупку квартиры.
Видео дня. В России подорожала загородная недвижимость
News.ru: последние новости
Адвокат рассказала, в каком случае выселят из квартиры за долги по ЖКХ Адвокат рассказала, в каком случае выселят из квартиры за долги по ЖКХ Где найти деньги на первый взнос по ипотеке Где найти деньги на первый взнос по ипотеке Дачную амнистию могут продлить из-за пандемии Дачную амнистию могут продлить из-за пандемии
Комментарии
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Xiaomi выставила Apple на смех
Xiaomi выставила Apple на смех
Доллар упадет до 50 рублей
Доллар упадет до 50 рублей
«Академик Черский» покинул порт Мукран — базу «Северного потока 2»
«Академик Черский» покинул порт Мукран — базу «Северного потока 2»
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение