Выдачу жилищных сертификатов в Крыму заморозили

В Крыму до 1 января 2024 года было приостановлено действие регионального закона о выдаче жилищных сертификатов семьям с детьми. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.

В 2019 году вступил в силу закон о выдаче жилищных сертификатов. Этой мерой воспользовались 642 крымские семьи, сообщает «МК в Крыму».

Отмечается, что за время действия закона было выдано сертификатов на сумму более 583 млн рублей. Однако из-за пандемии коронавируса проект пришлось свернуть.

С марта в Крыму на борьбу с коронавирусом потратили более 1,7 млрд рублей. Более того, прогнозы говорят, что потери доходов бюджета республики до конца года составят 4,4 млрд рублей. В этой связи проект выдачи сертификатов был временно приостановлен.

Как писал NEWS.ru, Министерство просвещения РФ предложило поправки в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые предусматривают выдачу детям-сиротам жилищных сертификатов вместо денег на покупку квартиры.