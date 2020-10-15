Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.02
$
78.12
99.21
91.27
Прогноз
19.10 – 26.10
$
78.16
90.15
Индексы и котировки Brent
42.28
–0.12 Золото
1896.70
–0.00 РТС
1160.30
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.10
1.1709
–0.0012
30.09
1.1721
12.10
04.10
20.09

Льготной ипотеке в России предрекли провал 

Lenta.ru 1 час назад
Льготной ипотеке в России предрекли провал
Фото: ТАСС
Влияние льготной ипотеки на российский ипотечный рынок снизится в ближайшее время, говорится в сообщении агентства «Долговой Консультант», поступившем в редакцию «Ленты.ру». Эксперты предрекают госпрограмме провал, отмечая, что почти все, кто хотели взять кредит по сниженной ставке, уже это сделали.
По подсчетам аналитиков, фактически на льготную ипотеку приходится не более трети объемов кредитования на первичном рынке жилья, и предполагаемое продление госпрограммы до конца 2021 года не приведет к значительному увеличению объемов выдачи ипотеки из-за отсутствия в стране платежеспособных заемщиков.

«У нас больше половины населения не может позволить себе кредит даже по нулевой ставке, — подчеркивают эксперты. — Программа вызвала интерес, так как благодаря ей в процесс были вовлечены колеблющиеся потенциальные заемщики, которые хотели бы улучшить жилищные условия, но ежемесячный платеж был не по карману. Но количество таких людей не бесконечно».

Предусмотренный постановлением Минфина лимит выдачи по программе в размере 2,8 триллиона рублей в «Долговом Консультанте» считают достижимым лишь при условии распространения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья.
О возможном продлении льготной ипотеки до конца 2021 года стало известно 12 октября. Два дня спустя продлить программу до середины 2021-го предложил президент России Владимир Путин.
Видео дня. В России подорожала загородная недвижимость
Последние новости
Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Собянин изменил правила посещения ночных клубов из-за коронавируса Собянин изменил правила посещения ночных клубов из-за коронавируса Президент Киргизии принял решение уйти в отставку Президент Киргизии принял решение уйти в отставку
Комментарии
Недвижимость , Владимир Путин , Минфин , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России рухнули цены на вторичное жилье
В России рухнули цены на вторичное жилье
Россияне могут потерять свои квартиры
Россияне могут потерять свои квартиры
Второй за утро российский банк лишился лицензии
Второй за утро российский банк лишился лицензии
Внучку Черномырдина лишили дачи на Рублевке
Внучку Черномырдина лишили дачи на Рублевке
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение