Льготной ипотеке в России предрекли провал 

Влияние льготной ипотеки на российский ипотечный рынок снизится в ближайшее время, говорится в сообщении агентства «Долговой Консультант», поступившем в редакцию «Ленты.ру». Эксперты предрекают госпрограмме провал, отмечая, что почти все, кто хотели взять кредит по сниженной ставке, уже это сделали.

По подсчетам аналитиков, фактически на льготную ипотеку приходится не более трети объемов кредитования на первичном рынке жилья, и предполагаемое продление госпрограммы до конца 2021 года не приведет к значительному увеличению объемов выдачи ипотеки из-за отсутствия в стране платежеспособных заемщиков.

«У нас больше половины населения не может позволить себе кредит даже по нулевой ставке, — подчеркивают эксперты. — Программа вызвала интерес, так как благодаря ей в процесс были вовлечены колеблющиеся потенциальные заемщики, которые хотели бы улучшить жилищные условия, но ежемесячный платеж был не по карману. Но количество таких людей не бесконечно».

Предусмотренный постановлением Минфина лимит выдачи по программе в размере 2,8 триллиона рублей в «Долговом Консультанте» считают достижимым лишь при условии распространения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья.