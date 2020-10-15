Крошечный британский особняк выставили на продажу

Крошечный особняк, площадь которого не достигает даже 45 квадратных метров, выставили на продажу в британском городе Тадкастер в графстве Северный Йоркшир. Этот объект — самый маленький отдельно стоящий дом в стране, пишет The Sun.

Фото: Bournemouth News Bournemouth News

Дом находится перед входом в парк — это одна из двух сторожек около ворот. Внутри есть прихожая-гардеробная с лестницей, ведущей на антресоль, которая выглядит как сплошная кровать. Внутри также располагается компактная кухня, соединенная с гостиной с камином, а в подвале оборудованы ванная и туалет. Стоимость лота — 250 тысяч фунтов (25,3 миллиона рублей).

В агентстве недвижимости, которое занимается продажей дома, отметили, что в доме комфортно могут расположиться максимум две человека, поэтому для большой семьи он не подойдет. Что касается предыдущих владельцев, то на протяжении 14 лет там проживала супружеская пара. Они решили продать недвижимость, так как захотели найти себе дом попросторнее.