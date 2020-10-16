В Москве отказываются от квартир на первых этажах

Лишь 10 процентов покупателей нового жилья в Москве готовы приобретать квартиры на первых этажах — у большинства людей близость улицы, шум и выхлопы машин энтузиазма не вызывают, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость» , поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, востребованность квартир на первых этажах поддерживается за счет цены, которая в среднем на 10-15 процентов ниже, чем стоимость лотов на «нормальных» этажах. В случае совсем неудачного расположения квартиры (если окна выходят на забор или в квартире очень мало естественного освещения) скидка за первый этаж может достигать 25 процентов, утверждают специалисты.

В целом квартиры на первых этажах представлены в 40 процентах столичных новостроек массового сегмента, подсчитали в «ИНКОМ». В бизнес-классе давно начали отказываться от такого формата — проектов с квартирами «у земли» здесь не более 7 процентов, в премиальной категории — всего 3 процента (в основном это клубные дома, где предлагаются лоты с несколькими уровнями и отдельным входом с улицы).

«Во время финансового кризиса ключевым моментом при выборе жилья является его стоимость, и этот фактор поддерживает спрос на квартиры на первых этажах, — указывают риелторы. — Впрочем, чаще всего такие лоты приобретают определенные категории покупателей: пенсионеры, представители маломобильных групп населения, многодетные семьи. Для них отсутствие нужды использовать лифт или подниматься по лестнице является весомым плюсом».

Проведенное в 2019 году исследование показало, что покупатели квартир в российских новостройках считают наиболее привлекательными для жизни третий, четвертый и пятый этажи жилых зданий — поселиться именно на них хотели бы 32 процента новоселов.