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В Москве начали отказываться от квартир на первых этажах 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В Москве отказываются от квартир на первых этажах
Фото: ТАСС
Лишь 10 процентов покупателей нового жилья в Москве готовы приобретать квартиры на первых этажах — у большинства людей близость улицы, шум и выхлопы машин энтузиазма не вызывают, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают риелторы, востребованность квартир на первых этажах поддерживается за счет цены, которая в среднем на 10-15 процентов ниже, чем стоимость лотов на «нормальных» этажах. В случае совсем неудачного расположения квартиры (если окна выходят на забор или в квартире очень мало естественного освещения) скидка за первый этаж может достигать 25 процентов, утверждают специалисты.
В целом квартиры на первых этажах представлены в 40 процентах столичных новостроек массового сегмента, подсчитали в «ИНКОМ». В бизнес-классе давно начали отказываться от такого формата — проектов с квартирами «у земли» здесь не более 7 процентов, в премиальной категории — всего 3 процента (в основном это клубные дома, где предлагаются лоты с несколькими уровнями и отдельным входом с улицы).

«Во время финансового кризиса ключевым моментом при выборе жилья является его стоимость, и этот фактор поддерживает спрос на квартиры на первых этажах, — указывают риелторы. — Впрочем, чаще всего такие лоты приобретают определенные категории покупателей: пенсионеры, представители маломобильных групп населения, многодетные семьи. Для них отсутствие нужды использовать лифт или подниматься по лестнице является весомым плюсом».

Проведенное в 2019 году исследование показало, что покупатели квартир в российских новостройках считают наиболее привлекательными для жизни третий, четвертый и пятый этажи жилых зданий — поселиться именно на них хотели бы 32 процента новоселов.
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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