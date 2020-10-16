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В России ускорился запуск новых проектов жилья 

Прайм 3 часа назад
В России ускорился запуск новых проектов жилья
Фото: РИА Новости
Темпы запуска новых проектов долевого строительства многоквартирного жилья в России за третий квартал 2020 года выросли на 37% — до 7,7 миллиона квадратных метров против 5,6 миллиона во втором квартале, свидетельствуют данные обзора рынка жилищного строительства, подготовленного компанией "Дом.РФ".
По оценке компании, рост объема новых проектов отражает общее восстановление рынка жилищного строительства после замедления, произошедшего весной из-за пандемии COVID-19 и ее последствий. Также отмечается существенный вклад госпрограммы льготной ипотеки на новостройки. Однако результаты третьего квартала на 6% ниже итогов аналогичного периода прошлого года, когда объем новых проектов долевого строительства составил 8,2 миллиона квадратных метров.
В целом на 1 октября в России с долевым участием строится 98,9 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья (почти 9,4 тысячи домов). Причем почти половина (48%) — в 15 городах-миллионниках, указывается в обзоре. По данным "Дом.РФ", на десятку крупнейших застройщиков приходится 20% всех возводящихся площадей. За квартал общий объем строительства сократился примерно на 500 тысяч "квадратов" (-145 домов).

"Постепенное снижение объема жилищного строительства продолжалось с июня 2019 года, когда был всплеск публикаций застройщиками новых проектных деклараций в системе "наш.дом.рф" в преддверии перехода на проектное финансирование, до марта 2020 года, после чего он стабилизировался на уровне 99-100 миллиона квадратных метров", — говорится в обзоре.

Как отмечается в нем, в целом по России за третий квартал доля проданных квартир выросла до 45% (+1,7 процентного пункта) в общей площади строящегося жилья. Лидерами по доле проданного жилья в новостройках среди крупных регионов стали Самарская область (продано 56% площадей), Рязанская область (55%) и Алтайский край (53%). Минимальный уровень продаж строящегося жилья зафиксирован в Ставропольском крае (32%), Красноярском крае (35%) и Саратовской области (35%).

"Среди крупнейших девелоперов лидерами по доле проданного жилья в новостройках, согласно проектным декларациям, являются "Гранель" (реализовано 83% жилой площади) и "А101 девелопмент" (81%), а минимальная доля проданного жилья — у компаний "Югстройинвест" (17%), "Группа ЛСР" (30%) и "Югстройимпериал" (30%)", — сообщается в обзоре.

Доля проектов, реализуемых с применением эскроу-счетов, выросла, по данным "Дом.РФ", до 41% (+6,1 процентного пункта). Всего по состоянию на 1 октября через механизм счетов эскроу продано 7,6 миллиона квадратных метров общей стоимостью 932 миллиарда рублей, указывается в отчете.
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Недвижимость , Группа ЛСР
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