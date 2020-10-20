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В Москве за девять месяцев снизилось число сделок с вторичным жильем 

Прайм 6 часов назад
В Москве снизилось число сделок с вторичным жильем
Фото: РИА Новости
В Москве с января по сентябрь текущего года зарегистрировано 93 313 переходов прав по договорам купли-продажи жилья на вторичном рынке, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
При этом в сентябре 2020 года зарегистрировано 15 422 перехода прав — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В сравнении с августом, когда было зафиксировано 14 695 таких договоров, показатель увеличился на 5%.

"В сентябре на московском рынке вторичной недвижимости зафиксирован новый в этом году рекорд — почти 15 с половиной тысяч переходов прав, что практически сопоставимо с декабрем прошлого года, когда в столице было зарегистрировано наибольшее в 2019 году число таких сделок — 15,8 тысячи", — цитирует пресс-служба руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

По его словам, разрыв в годовом выражении от месяца к месяцу значительно сокращается. Так, в январе — сентябре годовая динамика составила 11%, в январе — августе 18%, а в январе — июле — 25%.
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Недвижимость , Игорь Майданов , Росреестр
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