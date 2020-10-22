Россияне бросились скупать вторичное жилье 

Граждане России стали чаще и быстрее покупать жилье на вторичном рынке. Об этом сообщает «Лента.ру».
Некоторое время назад агентство «ИНКОМ-Недвижимость» провело исследование, согласно результатам которого в первой половине октября 2020 года покупатели вторичного жилья внесли на 60% больше авансов, чем в первой половине октября 2019-го.
Также в агентстве отметили, что недвижимость на вторичном рынке стала продаваться быстрее, чем до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, — за неделю против месяца.
Кроме того, там сообщили об изменении возраста потенциальных покупателей вторичного жилья по сравнению с периодом самоизоляции — тогда 80% из них было 25-40 лет, а сейчас доли молодых людей и представителей старшего поколения равны.
В «ИНКОМ-Недвижимости» прогнозируют, что ограничительные меры из-за второй волны пандемии будет менее строгим, чем были во время первой, и, как следствие, не приведут к такому же накоплению отложенного спроса.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Росреестре рассказали, что в августе число сделок на рынке новостроек в Москве достигло рекордного показателя в 9045 договоров долевого участия в жилом и нежилом фондах. Это на 3% выше предыдущего максимума (март 2020-го), на 34% — чем в июле 2020-го и на 36% — чем в августе 2019-го.