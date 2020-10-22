В России пообещали не допустить роста цен на жилье 

Недопущение роста цен на жилую недвижимость в связи с продлением программы льготной ипотеки — одна из приоритетных задач в строительной отрасли на ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на коллегии Минстроя , передает РИА Новости

По словам чиновника, после продления программы необходимо не только обеспечить максимальный объем предложения жилья, но и не допустить роста цен на него. Кроме того, Хуснуллин отметил необходимость модернизации законодательства в строительной сфере и снижения числа административных барьеров для застройщиков.