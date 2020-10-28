В Лондоне нашли худшую квартиру на платформе Airbnb с матрасом посреди поля. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видео, опубликованных таблоидом, видно «жилище», обустроенное под деревом: оно состоит из матраса и прикроватного столика с двумя стаканами воды и лампой, которую невозможно включить на улице.

Как отмечается, квартиру создали трое британских влогеров, управляющих развлекательным каналом Passion Squad с розыгрышами и приколами. Снимая видео, шутники рассчитывали показать подписчикам «ужасы» Airbnb, но эффект получился обратным.