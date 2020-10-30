Обманутые дольщики получат новую компенсацию 

Россиянам выплатят компенсации за недостроенные парковки и кладовые, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Парламентскую газету. Согласно постановлению правительства, вступающего в силу сегодня, 30 октября, деньги за это будут поступать гражданам из Фонда защиты прав участников долевого строительства.

Согласно законодательству, при банкротстве застройщика руководство организации решает, стоит ли завершать строительство объекта или разумнее выплатить дольщикам компенсации. В постановлении правительства утверждён порядок выплаты возмещения гражданам, имеющим требования о передаче машиномест и нежилых помещений, включенные в реестр требований участников строительства.

Ранее деньги за паркинги и кладовые могли исчезнуть просто без возвратно: через Фонд можно было получить компенсацию только за жильё.