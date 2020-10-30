Получение выплат на жилье упростили в РФ

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому молодым семьям станет проще оформить социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Теперь все документы, которые нужны для получения господдержки, можно будет подавать и дистанционно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Как сообщает пресс-служба кабмина, на таких документах должна стоять электронная подпись одного из членов семьи.

Соцвыплаты на покупку или строительство жилья могут получить семьи, в которых каждому из супругов ещё не исполнилось 35 лет — наличие детей не обязательно. Государственную поддержку также может получить одинокий родитель до 35 лет, который воспитывает одного или нескольких детей. Главный критерий получения поддержки состоит в том, что семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

«Размер выплаты составляет 30-35% стоимости жилья. При этом необходимо подтвердить доходы, позволяющие покрыть остаток или погасить кредит», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что потратить эти средства можно на покупку дома, квартиры в новостройке, на строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.