Получение выплат на жилье упростили в РФ

Ещё
Далее:
Читайте также:
30 нескучных вечеров c Okko
30 нескучных вечеров c Okko Лучшее кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.10
$
79.21
92.55
92.44
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.50
90.90
Индексы и котировки Brent
38.21
+0.90 Золото
1874.22
+0.14 РТС
1078.96
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1681
–0.0026
15.10
1.1707
27.10
19.10
05.10

Порядок оформления соцвыплат на приобретение жилья для молодых семей упростили 

Парламентская газета и ещё 8 1 час назад
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому молодым семьям станет проще оформить социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Теперь все документы, которые нужны для получения господдержки, можно будет подавать и дистанционно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Как сообщает пресс-служба кабмина, на таких документах должна стоять электронная подпись одного из членов семьи.
Путин поручил запустить новый вид ипотеки
Соцвыплаты на покупку или строительство жилья могут получить семьи, в которых каждому из супругов ещё не исполнилось 35 лет — наличие детей не обязательно. Государственную поддержку также может получить одинокий родитель до 35 лет, который воспитывает одного или нескольких детей. Главный критерий получения поддержки состоит в том, что семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

«Размер выплаты составляет 30-35% стоимости жилья. При этом необходимо подтвердить доходы, позволяющие покрыть остаток или погасить кредит», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что потратить эти средства можно на покупку дома, квартиры в новостройке, на строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.
Ранее премьер-министр также подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых до 1 июля 2021 года. Изначально программа, которая начала действовать в апреле, была рассчитана на срок до 1 ноября. В кабмине не исключили, что эту программу могут продлить и после 1 июля 2021 года.
Парламентская газета: последние новости
Президент поручил представить меры по поддержке строительства частных домов Президент поручил представить меры по поддержке строительства частных домов Обманутые дольщики получат компенсации за гаражи и кладовки Обманутые дольщики получат компенсации за гаражи и кладовки Программу льготной ипотеки под 6,5% продлили до июля 2021 года Программу льготной ипотеки под 6,5% продлили до июля 2021 года
Комментарии
Недвижимость , Видео , Личный счет , Михаил Мишустин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» накопил рекордный запас газа
«Газпром» накопил рекордный запас газа
Лукашенко готов поставлять сахар в Россию
Лукашенко готов поставлять сахар в Россию
Падение цен на нефть ускорилось до 3% из-за Ливии
Падение цен на нефть ускорилось до 3% из-за Ливии
Работающие россияне скрывают доход ради пособий
Работающие россияне скрывают доход ради пособий
Видео
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение