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Москвичам предрекли жизнь в маленьких квартирах 

Lenta.ru 42 минуты назад
Москвичам предрекли жизнь в маленьких квартирах
Фото: Reuters
Средняя площадь квартир в московских новостройках сокращается с каждым годом, поскольку иначе цены на недвижимость вырастут, а жилье станет менее доступным для покупателей. Об этом говорится в материале консалтинговой компании «ТОП Идея», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Начиная с 2018 года средний метраж столичных квартир на первичном рынке снизился на два квадратных метра: с 59,9 до 57,9 «квадрата». При этом средняя площадь объектов, которые получили разрешение в 2020 году, оказалась еще ниже — всего 55,3 квадратного метра.
В связи с этим специалисты предрекли жизнь в маленьких квартирах, подчеркнув, что в данном случае это европейская тенденция. Доступная ипотека также не повлияет на ситуацию, поскольку рост спроса приведет к росту цен. По словам экспертов, в настоящее время предпосылок к увеличению площадей в новостройках нет.

«Тренд на снижение площадей напрямую связан с запросами клиентов. Покупатель квартир в новостройках сегодня более притязателен в плане функциональности планировочных решений. Важно понимать, что каждый квадратный метр должен иметь свое назначение», — говорится в материале компании.

Также сообщается, что из-за пандемии коронавируса москвичи стали чаще искать жилье с террасами и теплыми балконами, которые увеличивают полезную площадь квартир. Однако это, как подчеркивают в организации, нельзя назвать каким-то существенным трендом.
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Недвижимость , Lenta.ru
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