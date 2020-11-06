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Россияне начали продавать жилье за доллары 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне начали продавать жилье за доллары
Фото: Reuters
Расчеты в валюте в России запрещены законодательно, тем не менее, многие собственники жилья в настоящее время вновь начали требовать за свои квартиры доллары, а не рубли — такая схема была принята до 2008 года, когда в стране произошел финансово-экономический кризис. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Невский Простор», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По словам риелторов, чаще всего за доллары квартиры продают граждане, постоянно проживающие за границей

«Доля таких операций невелика, но несколько предыдущих лет подобных условий собственниками не выставлялось», — указывают специалисты.

Схема долларовых сделок аналогична «наличным» сделкам в рублях, поясняют брокеры: сумма за квартиру в долларах закладывается в банковскую ячейку с условием открытия только после перехода прав на недвижимость.

«В договоре указываются рубли, а в ячейку закладывают валюту, — уточняют эксперты. — Если сделка проходит без проблем, то последствий, скорее всего, не будет, а вот если возникнут трудности, то последствия могут быть очень серьезными. Так, если выяснится, что в ячейке лежат доллары, то по закону следует штраф в размере 75-100 процентов от суммы незаконной валютной операции».

Легально провести сделку с расчетом через банковский аккредитив в валюте можно в том случае, если и продавец, и покупатель не являются валютными резидентами в России, заключают специалисты.
5 ноября курс доллара к валютам основных торговых партнеров США рекордно обвалился на фоне подсчета голосов на выборах президента страны.
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Недвижимость , Личный счет , Lenta.ru
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