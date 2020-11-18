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Названа стоимость самой дорогой комнаты Москвы 

Lenta.ru 1 час назад
Названа стоимость самой дорогой комнаты Москвы
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Самая дорогая комната Москвы стоит 12,8 миллиона рублей — столько просят за лот площадью 18 квадратных метров в Пресненском районе столицы. Об этом говорится в материале Агентства инвестиций в недвижимость Москвы (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Наиболее доступным объектом назвали комнату площадью девять «квадратов» рядом со станцией метро «Царицыно». Она обойдется будущему собственнику в 2,2 миллиона рублей. В центре столицы жилье подобного формата можно приобрести за 4-5 миллионов рублей, а на окраине — за 2,7 миллиона рублей.
Спрос на комнаты в Москве в октябре 2020 года вырос на 13,8 процента по сравнению с сентябрем. Интерес к такой недвижимости за 10 месяцев текущего года вырос на 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Самым высоким спросом пользуются лоты в коммунальных квартирах, особенно где всего 2-3 комнаты. Также для клиентов важно наличие балкона и хорошая транспортная доступность.
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Недвижимость , Lenta.ru
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