Названа стоимость самой дорогой комнаты Москвы 

Самая дорогая комната Москвы стоит 12,8 миллиона рублей — столько просят за лот площадью 18 квадратных метров в Пресненском районе столицы. Об этом говорится в материале Агентства инвестиций в недвижимость Москвы (есть в распоряжении «Ленты.ру» ).

Наиболее доступным объектом назвали комнату площадью девять «квадратов» рядом со станцией метро «Царицыно». Она обойдется будущему собственнику в 2,2 миллиона рублей. В центре столицы жилье подобного формата можно приобрести за 4-5 миллионов рублей, а на окраине — за 2,7 миллиона рублей.

Спрос на комнаты в Москве в октябре 2020 года вырос на 13,8 процента по сравнению с сентябрем. Интерес к такой недвижимости за 10 месяцев текущего года вырос на 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Самым высоким спросом пользуются лоты в коммунальных квартирах, особенно где всего 2-3 комнаты. Также для клиентов важно наличие балкона и хорошая транспортная доступность.