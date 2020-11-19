Выставлена на продажу самая дорогая «двушка» РФ

Самая дорогая в России двухкомнатная квартира стоимостью более полумиллиарда рублей (1,1 миллиона рублей за квадратный метр) выставлена на продажу в Москве. Она расположена в башне «Федерация», сообщили МОСЛЕНТЕ в пресс-службе компании.

Площадь жилья составляет 465 квадратных метров, высота потолков — 5,5 метра, следует из сообщения. Лот называют уникальным для всей Европы, так как он расположен на 94 этаже башни и имеет персональный лифт. Стоимость квартиры — более 500 миллионов рублей.

По информации пресс-службы башни «Федерация», планировка предусматривает размещение четырех санузлов и трех ванных комнат, просторной кухни-гостиной с кабинетом, отделенным стеклянной перегородкой, а также спальни с несколькими гардеробными комнатами.

Подчеркивается, что главная особенность квартиры — большее число солнечных часов по сравнению с апартаментами на этажах ниже. «В осенне-зимний период плотная облачность образуется уже на высоте 300 метров и менее над землей, что фактически блокирует доступ солнца. В данном же случае жилье расположено в 355 метрах от земли, поэтому, по статистике ученых, ее жильцам будет примерно на 15 процентов больше солнечных часов, чем жителям нижних этажей», — следует из сообщения.