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Брать ипотеку в 2021 году? Эксперт предсказал двузначные цифры 

Национальная Служба Новостей 7 часов назад
Брать ипотеку? Эксперт предсказал двузначные цифры
Фото: Национальная Служба Новостей
Директор финансового центра Сколково-РЭШ в эфире НСН рассказал, с чем связан рост отказов банков в получении ипотеки.
Банки начали отказывать россиянам в получении ипотеки. В октябре более трети заемщиков столкнулись с отрицательным ответом, заявили в Национальном бюро кредитных историй. Такого числа отказов не было даже весной во время карантина.
Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов заявил в эфире НСН, что выдача ипотеки в 2021 году может вырасти на двузначные цифры.

«Банки закладывают в риск-модели при выдаче ипотеки несколько параметров, включая первоначальный взнос. В последнее время недвижимость росла в цене, и у многих первоначальный взнос снизился относительно стоимости жилья. Это могло привести к снижению одобрений», — рассказал эксперт.

По его словам, еще одним фактором, который мог привести к снижению выдачи ипотеки — оценка ими макроэкономической ситуации в России. Сейчас и ЦБ ухудшает свои прогнозы на конец текущего года и на 2021 год, напомнил он.
При этом Шибанов оптимистичен в своих прогнозах по рынку ипотеки в России.

«Программу льготной ипотеки продлили до середины 2021 года и объем этой программы в 2,8 трлн рублей, скорее всего, будет выбран полностью. Что касается обычной ипотеки, я бы ожидал даже двузначных показателей роста ее выдачи в следующем году. Но это сильно зависит от общей макроэкономической динамики. То есть если в России повторится самоизоляция, а число вновь выявленных случаев в стране растет, то я бы тогда ждал роста выдачи ипотеки не двузначных, а порядка 7-8%», — рассказал директор финансового центра Сколково-РЭШ.

Как рассказали НСН в пресс-службе Промсвязьбанка, банк не пересматривал риск-политику в октябре. Банк оценивает кредитоспособность заемщиков на индивидуальной основе и в сентябре-октябре уровень одобрений по ипотеке в банке не снижался.
Ранее сообщалось, что в среднем россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке меньше двух лет.
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Недвижимость , Олег Шибанов , Промсвязьбанк , Центральный банк России
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