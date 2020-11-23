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Власти Москвы меняют условия перевода земли под застройку

РИА Недвижимость
8 часов назад
Мэр Москвы Сергей Собянин 19 ноября подписал постановление об изменении условий взимания платы за смену вида разрешенного использования (ВРИ) и аренду земли на территории города: новые правила вынудят инвесторов менять стратегии по покупке или освоению уже приобретенных проектов, сообщила газета "Ведомости".
Собянин изменил условия перевода земли под застройку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как написало издание, стоимость изменения ВРИ увеличивается в восемь раз за земли в новой Москве и в два раза за участки внутри МКАД. Кроме того, согласно постановлению, общая плата за участок зависит и от района города: чем ближе к центру Москвы, тем дороже.
Эксперты по недвижимости опасаются, что новые правила приведут к ухудшению экономики жилых проектов и росту цен на квартиры. Девелоперы жилья часто меняют вид использования участков, например, на промышленных территориях. Эксперты ожидают, что в некоторых случаях расходы за перевод земельных участков под застройку в центре Москвы вырастут в 8-10 раз в зависимости от кадастровой стоимости.
Как написало издание, в департаменте промышленной и инвестиционной политики Москвы опасения девелоперов не разделяют: новое постановление предусматривает льготы инвесторам, которые создают рабочие места за Третьим транспортным кольцом (ТТК). Если ранее льготы на изменение ВРИ касались участков, где строятся социально значимые объекты (культуры, образования, транспортной инфраструктуры, здравоохранения), то теперь к ним добавятся другие места приложения труда. Представитель департамента соглашается с удорожанием ВРИ, но если одновременно со строительством жилья инвестор реализует производственные, административно-деловые, торговые, социальные объекты не в центре города, то этот платеж может быть уменьшен или даже полностью отменен.
Недвижимость,Сергей Собянин,Правительство Москвы,Ведомости,
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