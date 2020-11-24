Специалисты компании Golden Brown Group провели исследование и пришли к выводу, что россияне нашли замену Кипру после того, как власти острова в октябре 2020 года отменили программу «золотых паспортов», в рамках которой можно было получить второе гражданство. Согласно материалам, поступившим в распоряжение «Ленты.ру» , эти события повысили спрос на недвижимость в Португалии.

По словам аналитиков, после закрытия программы спрос на объекты увеличился в два раза. Эксперты отметили, что потенциальные покупатели больше всего стали интересоваться недвижимостью стоимостью от 350 до 500 тысяч евро (от 31,5 миллиона до 45,1 миллиона рублей), которая расположена недалеко от центра города и пригодна для сдачи в аренду.

Эксперты объяснили повышенный спрос несколькими причинами. Они отметили, что на данный момент Португалия — единственная страна, которая не предъявляет жестких требований для потенциальных граждан. Это касается и времени проживания в стране, и знания языка. Специалисты также рассказали, что активность на рынке усилилась из-за возможных изменений условий инвестиционной программы. Предполагается, что с 2021 года нельзя будет купить недвижимость для получения «золотой визы» в Лиссабоне и Порту, а следовательно, как считают аналитики, спрос повысится на объекты в других городах Португалии.

«Конечно, альтернатив Кипру по соотношению цены и качества сейчас нет. Мальта, которая была популярна у иностранных инвесторов, в том числе из РФ, ужесточает условия выдачи паспортов и их стоимость. Поэтому Португалия сейчас является единственным адекватным направлением для иностранных инвесторов в недвижимость, желающих получить второй паспорт в обозримой перспективе», — пояснила генеральный директор компании Татьяна Бурлаковская.